「立法濫權」名詞引爭議，洪孟楷理清憲法義務：行政院不應自詡大法官判定違憲

國民黨立委洪孟楷針對總統賴清德近期提出的「立法濫權」、「在野獨裁」等說法，直指總統對於《貪污治罪條例》修法內容存在嚴重誤解。洪孟楷指出，關於「5萬元以下貪污」的修法建議，無論是在野黨、民進黨委員甚至是法務部自身提出的版本，其核心皆為增加法官裁量權，而非總統宣稱的「除罪化」。

版本高度一致總統言論遭疑抹黑洪孟楷於質詢中出示資料，強調法務部早在兩週前就已提出《貪污治罪條例》第12條修正草案，針對所得5萬元以下且情節輕微者，新增「或免除其刑」之選項 。他強烈質疑，既然法務部的版本與在野黨如出一轍，為何總統僅指責在野黨立法濫權？洪孟楷當場詢問法務部長：「這算立法濫權嗎？」法務部長雖回應並非除罪化，卻在洪孟楷追問總統是否講錯時顯得語塞 。

痛批行政部門「自詡大法官」 此外，針對行政院近期拒絕副署、拒絕執行修法並自認違憲的作法，洪孟楷邀請司法院副秘書長理清憲法職權 。他批評行政院在尚未經過憲法法庭判決前，便自行判定條文違憲，是荒謬地把自己當成大法官 。

洪孟楷最後感嘆，法律人應有「有一說一」的風骨。他呼籲法務部官員不要因為被執政者「摸頭久了」，連腰骨都站不直，應勇於糾正總統接收到的錯誤訊息，捍衛法律專業與素養 。

