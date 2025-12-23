立法院三讀人工智慧基本法 規範AI應用不得破壞社會秩序與國安

記者吳郭曉蓓／臺北報導

立法院會今（23）日三讀《人工智慧基本法》（AI基本法），條文明定將自公布之日起施行，中央主管機關為國科會，地方主管機關為直轄市、各縣市政府。行政院應成立國家人工智慧戰略特別委員會，並訂定國家人工智慧發展綱領。三讀條文規範，須避免AI應用侵害人民生命、破壞社會秩序、國家安全或造假；並積極運用AI，確保勞動者的勞動權益。

三讀條文明定，「人工智慧」是指具自主運行能力之系統，透過輸入或感測資料，運用機器學習與演算法，得以實現明確或隱含之目標，產生預測、內容、建議或決策等結果，並對實體或虛擬環境產生影響。政府推動人工智慧研發與應用時，應兼顧社會公益與數位平權，促進創新研發並強化國家競爭力，同時遵循永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視，以及問責等七大原則。

為避免人工智慧應用造成侵害，三讀條文明定，政府應避免AI應用，有侵害人民生命、身體、自由或財產，破壞社會秩序、國安或生態環境，或偏差、歧視、廣告不實、資訊誤導或造假等違反相關法規的情事。同時，政府應以兒少最佳利益為原則，AI產品或系統，經中央目的事業主管機關會商「數位發展部」認定為高風險應用者，應明確標示注意事項或警語。數發部及其他相關機關應提供或建議評估驗證的工具或方法，以利各目的事業主管機關辦理。

三讀條文規定，行政院應成立「國家人工智慧戰略特別委員會」，由行政院長召集產官學者，並訂定國家人工智慧發展綱領。每年至少召開會議一次，並審議國家人工智慧發展綱領；遇突發緊急或重大事件，應召開臨時會議。委員會幕僚作業，由國科會辦理。

在預算部分，三讀條文表示，政府應於財政能力範圍內，寬列預算，採取必要措施，持續確保經費符合推行AI政策發展所需。同時，各目的事業主管機關會商個人資料保護主管機關，應在AI研發及應用過程，避免不必要的個人資料蒐集、處理或利用，促進個資保護納入預設及設計相關措施或機制。

三讀條文指出，政府應積極運用AI確保勞動者的勞動權益。弭平AI發展所造成的技能落差，提升勞動參與，保障經濟安全，並落實尊嚴勞動。就AI利用所致的失業者，依其工作能力予以輔導就業。

至於問責及風險因應方面，有關風險分類部分，三讀條文規定，數發部應參考國際標準或規範，推動與國際介接的AI風險分類框架。各目的事業主管機關應訂定以風險為基礎的管理規範，協助相關產業自行訂定產業指引及行為規範。有侵害人民生命、財產，破壞社會秩序、造假等情事者，應依法令限制或禁止。

關於勞動權益，三讀條文表示，政府應就高風險AI應用，明確責任歸屬及歸責條件，建立其救濟、補償或保險機制。AI研發於實際應用前，不適用前項規定。但於實際環境測試，或運用研發成果提供產品、服務時，不在此限。