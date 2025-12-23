立法院三讀修正捷運部分條文 應變計畫定期演練檢討改善

記者郭曉蓓／臺北報導

近期發生多起捷運、台鐵攻擊事件，立法院會今（23）日三讀通過「大眾捷運法」修正草案，規定捷運營運機構應就行車事故及異常事件訂定應變計畫，定期演練並檢討改善；同時與地方政府建立災害防救工作聯繫平台，定期召開災害防救業務聯繫會議，違反相關規定者，可處10萬元以上、50萬元以下罰鍰。此外，立法院會也三讀「鐵路法」修正案，妨害鐵路人員執行業務者，可處3年以下有期徒刑，致死者可處無期徒刑或7年以上徒刑。

「大眾捷運法」三讀條文明定，大眾捷運系統營運機構應就行車事故及異常事件訂定應變計畫，應變計畫定期實施演練，並檢討改善。其應變計畫的內容與定期及不定期演練情形，地方主管機關得予查核，認為辦理不善，應命其限期改善。大眾捷運系統營運機構應與地方政府間建立災害防救工作聯繫平台，定期召開災防業務聯繫會議。

三讀條文明訂，大眾捷運系統營運機構應根據前一年度的行車事故及異常事件檢討結果，於每年第一季結束前，向地方主管機關提出當年度安全管理報告，而報告內容應包括，大眾捷運系統營運機構營運的安全理念及目標、行車事故及異常事件的檢討及預防措施等事項。

三讀條文增訂，大眾捷運系統採用完全獨立專用路權且為無人駕駛系統者，營運機構應擬定異物入侵軌道的預警及緊急應變措施；例如軌道侵入偵測預警器、月台緊急停車按鈕等預防意外設備。此外，大眾捷運系統營運機構就其營運列車的行車運轉、列車監控及維修保養的紀錄，應予保存；其保存的項目、期限及管理事項由中央主管機關定之。

台鐵員工今年至11月中遭14起暴力攻擊，立法院會今日三讀通過「鐵路法」部分條文修正案，明定以強暴、脅迫、恐嚇妨害鐵路從業人員執行鐵路業務，處3年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以下罰金。若致死，處無期徒刑或7年以上有期徒刑；致重傷者，處3年以上10年以下有期徒刑。

「鐵路法」三讀條文規定，民營或國營鐵路機構違反相關規定，未採取必要措施，確保從業人員執行鐵路業務時的安全；或未有效訓練及管理從業人員，使其具備鐵路專業、作業安全、維安應變及衛生防疫輔助技能，並確切瞭解及嚴格遵守鐵路法令者，處3萬元以上30萬元以下的罰鍰。

另為遏止以車票作為不正利益圖利，三讀條文規定，車票加價出售或換取不正利益圖利者，按車票張數，處其運價的10倍至50倍罰鍰。加價出售取票憑證圖利者，亦同。