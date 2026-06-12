立法院三讀修正選罷法 宣告緩刑、易服社會勞動可參選

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記者郭曉蓓／臺北報導

立法院會今（12）日三讀通過修正公職人員選舉罷免法第26條，未來受宣告緩刑或得易服社會勞動的自由刑者可登記參選，另規定詐欺犯不得登記為候選人。

現行公職人員選舉罷免法規定，曾犯貪汙、國安法等重大刑案，被判有期徒刑確定並受緩刑宣告者，不得登記為候選人。立法院初審選罷法修正時，朝野均同意放寬被法官判緩刑者可參選規定。今日立法院會上，民眾黨團、國民黨共同提出再修正動議，提出「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」。全案今日表決，以57票贊成、48票反對，通過藍白共提修正動議。

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根據三讀通過條文明定，犯內亂、外患罪、貪污罪、國安法、組織犯罪條例、毒品防制條例、洗錢防制法以外之罪，判處有期徒刑以上之刑確定，尚未執行、執行未畢或行刑權因罹於時效消滅，不得登記為候選人，「但宣告緩刑或得易服社會勞動之自由刑者，不在此限」。此外，增訂曾犯「詐欺犯罪危害防制條例」之罪，經有罪判決確定，不得登記為候選人。

立法院今日三讀通過《公職人員選舉罷免法》第26條修正案。（記者郭曉蓓攝）