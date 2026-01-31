立法院三讀修正《住宅法》管不到租屋黑市？ 住盟：全力督促內政部《租賃住宅市場發展及管理條例》修法

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台北報導

立法院30日三讀修正通過住宅法部分條文，明定社會住宅應提供至少20%比率，出租給新婚2年內或育有未成年子女的婚育家庭；且內政部應建置社宅登記平台，就戶數需求、房型配比等，作為將來擬訂社宅興辦計畫的依據。社會住宅推動聯盟（住盟）表示，未來將集中力量續推《租賃住宅市場發展及管理條例》修法以及要求中央及六都持續興辦住宅。

社會住宅推動聯盟（住盟）表示，未來將集中力量續推《租賃住宅市場發展及管理條例》修法以及要求中央及六都持續興辦住宅。（資料照／記者盧逸峰攝）

針對「租屋黑市」租屋市場長期地下化所造成的治理失靈，住盟坦言，即便本次修法已將強化租金資訊揭露與優化包租代管制度，但若未能改進地下化問題，將削弱其對弱勢保障與市場穩定的實質效果。

住盟指出，將要求中央及六都持續興辦社宅，針對社會住宅興辦政策的退縮，民間團體將要求行政院持續興建，並儘速核定具體興辦計畫。同時，面對即將到來的六都選舉，我們也將要求各政黨與市長候選人，就社會住宅的推動方向與興辦規模提出具體且可檢驗的政策主張。

至於租屋市場治理失靈的問題，住盟強調，既然內政部已公開承諾推動《租賃住宅市場發展及管理條例》修法，民間團體將持續督促行政部門儘速提出條文並送交立法院，並遊說倡議促其順利通過，以健全租賃市場發展，落實民眾租賃權益保障。

