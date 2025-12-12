立法院三讀停砍公教年金 人事總處：每一公保撥補是勞保20倍

立法院國民黨團強推反年改修法，今日立法院會三讀通過國民黨版本再修正動議條文，退休金所得替代率全面回溯至2023年標準計算，2024年1月1日起不再逐年下降所得替代率。(記者陳逸寬攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕立法院今(12)日三讀停止年改相關法案，人事總處表示深感遺憾，將以合法合憲手段，使退撫制度合乎平等原則及世代正義。人總也提到，政府對每一參加公保人撥補約100萬元，幾乎是對每一參加勞保人撥補約4萬9000元的20倍

人總表示，有關停止調降退休所得替代率、退休所得直接依消費者物價指數累積正成長幅度調整等規定，未依法具體指明彌補資金之來源，不但大幅增加政府財政負擔，更衝擊退撫基金財務。

人總指出，若要避免基金提前破產，不論是提高現職人員提撥費率、使現職人員承擔更多退休金成本，或是轉嫁由全民稅收負擔，都將破壞退休撫卹制度之公平性，違反平等原則及世代正義，影響所有現職、退休公教人員及全體國民權益。

人總強調，政府對於退休公教人員權益的照顧，向來不遺餘力，以公教保險為例，政府對於公教保險重整前的負債，從1999年開始就由政府分年撥補全額負擔，迄今累計達5141億元，後續將完成720億元撥補。

相比對於勞保年金的撥補，從2020年才開始，累計至2026年為5170億元，但因為參加勞保人數約1048萬人，遠超過參加公保的58萬人，所以政府對每一參加公保人撥補約100萬元，幾乎是對每一參加勞保人撥補約4萬9000元的20倍。

另外，職業退休金部分，勞退基金因採個人帳戶制，政府完全沒有撥補，相對地，政府針對退撫基金已經挹注和撥補3102億元，維繫退撫制度穩定前行，確保退休及現職人員都可免於承擔基金提前用罄的風險。

人事總處強調，年金改革經過多年努力，將原本預計於2031就會用完的公務員退撫基金、2030年用完的教職人員退撫基金，可維持一個世代不用罄，並促進退撫基金財務永續，立法院在社會沒有共識下修法，除影響退撫制度公平性外，更將造成由全體納稅國民共同承擔的結果，人事總處對此修法結果深感遺憾，將以合法合憲手段，使退撫制度合乎平等原則及世代正義。

