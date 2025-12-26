立法院三讀通過人工智慧基本法》與行政院版本有出入，明定主管機關為國科會

立法院本周二（12/23）三讀通過總共有20條的《人工智慧基本法》，明定中央主管機關為國科會，國科會表示尊重立法審議結果。 國科會指出，根據我國基本法立法體例，行政院版本的人工智慧基本法原未訂主管機關，且考量人工智慧應用涉及產業發展與風險管理議題，行政院責成數發部為法案推動機關，並於今年8月28日通過法案草案，送請立法院審議。 後來經過立法院多次協商，於本月23日三讀通過。

國科會指出，依據人工智慧基本法的三讀通過版本，國科會負責國家人工智慧戰略特別委員會的幕僚作業，數位發展部負責訂定風險分類框架、提供評估驗證工具，以協助目的事業主管機關認定高風險應用及推動資料治理機制，並由行政院統籌各目的事業主管機關進行人工智慧法規調適。

未來國科會將協同數發部、各目的事業主管機關，在符合人工智慧基本法之基本原則下，共同推動人工智慧產業發展，朝「人工智慧之島」目標前進。

行政院2024年起推動人工智慧基本法

數位發展部則說明，因應近年人工智慧技術發展快速，國科會於2024年起著手草擬規劃法案，多次徵詢產、官、學等各界意見，召開專家會議，並由行政院召開跨部會協商會議進行法條討論，凝聚各界共識，於2024年7月15日進行草案預告。

到了2025年，由數位發展部接手推動法案立法作業，並研議「人工智慧風險分類框架」。

於此期間，立法院有多位委員關注本法，並自2025年4月起召開數場法案公聽會及審查會議，數發部除參與討論，並針對委員提案積極拜會溝通，各方協力終使本法逐步臻於完備。

確立人工智慧治理原則 兼顧發展與安全

本法確認政府推動人工智慧之研發與應用七大原則，第一是應遵循永續發展與福祉。

第二是人類自主。

第三是隱私保護與資料治理。

第四是資安與安全。

第五是透明與可解釋。

第六是公平與不歧視。

第七是問責。

數發部也指出，《人工智慧基本法》執行過程應兼顧社會公平及環境永續，提供適當之教育及培訓以降低數位落差；同時建立資安防護措施以確保系統穩健性與安全性，並對人工智慧之產出做適當資訊揭露或標記。

以人為本 打造AI創新生態圈

《人工智慧基本法》推動具體重點，包含寬列AI預算：辦理AI產業獎補助及優惠措施、提供友善創新實驗環境、推動人才交流與基礎設施及建立資料治理機制，為我國AI產業打造創新友善的生態圈。

《人工智慧基本法》立法後，政府將持續扮演跨部會協調平台，引導我國從半導體優勢邁向軟硬整合，在落實人權保障與數位平權的基礎上，全力推動人工智慧產業與應用。





