立法院三讀通過卻不執行 國民黨團砲轟賴政府違憲獨裁 警示尹錫悅前車之鑑

國民黨團今日召開記者會，嚴厲抨擊賴清德總統與卓榮泰院長欲以「不副署、不公布」方式處理財劃法，斥此舉違憲獨裁，堪稱「賴錫悅」政權。

國民黨書記長羅智強直言，賴清德總統上周召開便當會，宣布「賴二點」政策：一是命卓榮泰不副署；二是不副署後不執行。羅智強痛批，這形同總統用便當會充當憲法法庭，違背《憲法》第72條「總統應於收到後十日內公布之」的明確規定。他強調，「應」代表必須執行，沒有選擇權。

羅智強指出，依《憲法增修條文》第3條，行政院長提出覆議遭否決後應接受，卓榮泰已提8次覆議、8次遭否決，卻仍欲不執行，形同公然違憲。他警告賴清德勿步韓國前總統尹錫悅後塵，若堅持當「賴錫悅」，台灣人民不會接受。

立委吳宗憲表示，國家已陷入憲政危機，總統用便當會否定2300萬人民選票，國會三讀通過的法律遭意圖用便當會推翻。他指責民進黨聲稱不副署是「防衛民主」，實為謊言。

副署制度是總統與行政院長的憲政制衡，不是行政院長的否決權。吳宗憲強調，大法官釋字491號明確說明，覆議才是行政院長對抗立法院的武器，卓榮泰已創下8次覆議紀錄，再提不副署就是毀憲亂政。

李彥秀指出，民進黨不副署意圖一石二鳥：逼迫在野黨倒閣，再換上更聽話的行政院長。她批評卓榮泰自稱「憲政守門人」卻做「憲政破壞人」。

葉元之則痛批民進黨已成「痞子政府」，經常倒果為因、為所欲為，讓台灣民主倒退30年走向獨裁專制。

國民黨團強烈呼籲賴清德回歸《憲法》、尊重民意，勿把當台南市長的「不進議場」套路搬到國會，並警告民進黨若想倒閣請自己玩，在野黨絕不陪民進黨「辦家家酒」。

（圖片皆由國民黨團提供）

