立法院三讀通過青年基本法 設百億青年發展基金

記者吳典叡／臺北報導

立法院會今（26）日三讀通過青年基本法，規定青年指18歲以上35歲以下的國民，並將18歲公民權入法。至於青年發展預算，院會通過設置青年發展基金新臺幣100億元，並設立基金管理會，專家學者與青年代表佔2分之1以上。

立法院教育及文化委員會8月14日初審完成青年基本法草案，經12月18日委員會協商，下午由立法院長韓國瑜召集黨團協商，隨後送交院會表決通過。

三讀條文規定，中央政府為辦理青年發展相關事項，應設置青年發展基金新臺幣100億元，並於本法施行後5年內分年編列預算。基金來源包含中央政府循預算程序的撥款，基金孳息，人民、事業或團體的捐助等，並設立青年發展基金管理會，置委員13人至15人，其中，學者專家及青年代表人數合計應占全體會議人數2分之1以上，任期2年，期滿得續聘，產生程序由行政院提名候選人，立法院推舉組成的審查委員會，經全體審查委員會委員2分之1以上的同意後，送請行政院長聘任。

三讀條文規定，本法所稱青年，指18歲以上35歲以下的國民。關於18歲公民權，規定政府應保障18歲的青年有依法行使選舉、罷免、創制、複決的權力，並於本法施行之日起2年內完備相關法制。同時，行政院應設置青年事務發展會報，會報至少每半年召開一次。青年代表應廣納不同背景青年，不得低於委員總數的2分之1，任一性別比例不得少於3分之1，並含括各族群為原則。

三讀條文也規定，本法所稱主管機關，在中央為教育部，在直轄市為直轄市政府，在縣（市）為縣（市）政府。中央主管機關每4年擬訂青年政策白皮書。行政院每4年召開全國青年會議，廣納各界意見，研議全國青年發展事務。政府應每4年公布針對青年現況之統計。同時，政府應訂定全國青年日，以支持青年並提升各界對青年議題的關懷。