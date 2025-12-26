立法院三讀通過《青年基本法》 確立我國青年政策基本方針

立法院院會今天(26日)三讀通過「青年基本法草案」，全文共30條，完備我國青年政策的基本原則與制度架構，明定青年年齡定義、積極完備18歲公民權，中央政府應設置青年發展基金，並從教育、就業、居住、身心健康、公共參與等多元面向，全面向保障青年權益。教育部對於長期關注青年發展議題的立法委員、青年團體、民間組織、縣市政府、相關部會及各界先進，表達誠摯感謝。

教育部表示，《青年基本法》明確青年年齡定義，並確保青年政策適用範圍彈性：本法所稱青年為18歲至35歲的國民。另考量各項青年政策或計畫其適用年齡範圍有不同實際需求，因此明定其他法令就青年年齡的範圍另有規定者，從其規定，兼顧制度一致性與政策彈性。

教育部指出，《青年基本法》積極促進18歲公民權，強化青年公共參與：積極促進青年公共參與，保障青年參與權利，培育青年公共事務人才，內化社會關懷意識，深化民主素養；並為積極實現18歲公民權之願景，明定於本法施行之日起二年內完備相關法制。

《青年基本法》保障青年各種權益，全面向支持青年發展：明定政府應採取具體措施，保障青年享有永續社會與環境、學習及受教育、就業與職涯發展、創新與創業、居住與家庭支持、身心健康、友善平權環境、運動與技能發展、文化藝術參與、經濟獨立與金融素養、公共參與、國際交流及數位參與等權益，建構多層次的社會公共支持體系，回應青年在當代社會所面臨的多元挑戰。

教育部表示，為建立青年政策的長期願景與施政方向，《青年基本法》明定中央政府應每四年擬訂青年政策白皮書，作為各部會推動青年相關政策、法規與計畫的重要依據。

《青年基本法》設置青年事務發展會報，強化跨部會與地方治理，由行政院長定期召開跨部會的青年事務發展會報，並邀集學者專家、相關部會首長及青年代表共同參與、討論。地方政府亦應召開跨單位的青年事務發展會報進行討論，從中央至地方擴大青年參與並凝聚社會共識，將政策推動落實於在地。

教育部表示，青年是促進社會進步、經濟繁榮與科技創新的關鍵動力，「青年基本法」的完成立法，係透過制度化、整合性的規範，推動「青年主流化」，讓各項政策、法規與計畫均能納入青年觀點；由於青年發展事務十分多元，教育部將持續結合中央部會、地方政府及民間力量，共同完善青年相關政策，協助青年自我實現、穩健成長，並與其他世代共同促進社會永續發展。