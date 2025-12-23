立法院三讀電動車免稅延長5年至119年底

記者郭曉蓓／臺北報導

立法院會今（23）日三讀通過「貨物稅條例第12條之3」及「使用牌照稅法第5條」修正草案，延長完全以電能為動力車輛（電動車輛）減免徵貨物稅及使用牌照稅實施期間5年，至119年12月31日。

財政部說明，自100年1月起陸續提供電動車輛減免稅，截至114年11月底止，電動車輛減免徵貨物稅約93萬輛，減免徵稅額約新臺幣289億元，免徵使用牌照稅約12萬輛，免徵稅額約92億元。

財政部表示，為節能減碳，鼓勵民眾使用低污染車輛，以利我國電動車輛相關產業發展，達成政府119年運具電動化階段性目標及實現2050淨零排放願景，並考量燃油車輛與電動車輛為相互替代的產品，期使產業衡平發展，財政部擬具「貨物稅條例第12條之3」及「使用牌照稅法第5條」修正草案，經立法院朝野黨團協商獲致共識，延長電動車輛減免稅實施期限至119年12月31日，屆期併同檢討我國車輛產業及淨零排放政策。

財政部表示，電動車輛減免稅可減輕民眾行的負擔，鼓勵民眾選擇購買低污染車輛，提升電動車輛普及率，並兼顧車輛產業的發展，對整體產業、社會及生活環境均具正面效益，財政部將於總統賴清德修正公布這2項稅法條文後加強宣導，以利各界充分瞭解。