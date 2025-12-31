立法院三讀「反年改法案」 行政院：已赴憲法法庭聲請釋憲、暫時處分

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

藍白月初聯手通過「反年改法案」，行政院日前表示會副署讓法案生效，但立刻送請大法官解釋。對此，行政院發言人李慧芝今（31）日表示，行政院已於今日稍早前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。

針對立法院通過「反年改法案」，行政院發言人李慧芝表示，行政院已於今日稍早前往憲法法庭遞狀聲請釋憲及暫時處分。（資料照）

立法院12月12日在在藍白人數優勢下，三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》修正案，提前停止調降月退所得替代率，退休金所得替代率回溯至112年標準計算，外界擔憂退撫基金恐提前破產，甚至造成職業不平等、世代不正義等問題。

李慧芝稍早指出，立法院所通過的這兩部法案，程序上存在重大瑕疵，違背憲法正當立法程序，實質內容牴觸憲法第70條，侵害行政院預算編列權，且將造成退撫基金提前破產的世代不正義，不但未來的基金虧損恐怕將由全民負擔，7年來的年金改革階段性成果也將前功盡棄。

李慧芝強調，行政院為守護憲法及權力分立的憲政架構，今日已提出釋憲及暫時處分之聲請。在憲法法庭作出判決前，行政院也會在憲法賦予的行政權範圍內，做出合法合憲的適當處置。

