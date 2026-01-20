立法院三讀《商港法》修正 更正主管機關名稱、補強裁罰機制

立法院長韓國瑜在院會敲槌三讀通過《商港法》部分條文修正草案。 圖：張良一／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（20）日召開院會，三讀通過《商港法》第 2 條及第 53 條修正條文，內容包括修正主管機關名稱，以符合法制現況，並增訂船舶於商港區域外發生海難事故、屆期未改善者，得按日連續處罰的規定，以強化主管機關處置權限，降低海域安全風險。

本次《商港法》第 2 條修正，係因應行政院組織調整所進行的法制修正。原《商港法》於 110 年全文修正時，配合行政院推動組織改造，規劃整合交通部、行政院公共工程委員會及內政部營建署（現為內政部國土署）相關業務，擬設立「交通及建設部」，因此於條文中即明定該名稱為主管機關。

惟行政院於 112 年 4 月 26 日提出修正《行政院組織法》草案，決定恢復並建置「交通部」體制，原規劃之「交通及建設部」未再推動，致《商港法》主管機關名稱與現行組織架構不符。為避免法制適用混亂，立法院此次同步修正《商港法》第2條，將主管機關名稱調整為交通部。

此外，立法院也三讀通過《商港法》第 53 條修正，針對船舶於商港區域外因海難或其他意外事故，致擱淺、沉沒或故障漂流之情形，進一步強化處置與裁罰機制。依現行規定，航港局得命船長及船舶所有人採取必要應變措施，並限期打撈、移除船舶及所載貨物至指定區域，但對於屆期未改善者，僅能處以單次裁罰，執行效果有限。

近年來我國商港區域外屢發生船舶擱淺、沉沒或故障漂流案件，實務上常見船舶所有人消極應對主管機關命令，尤其部分船舶所有人為外籍船舶業者，且以大陸籍居多，因在台無資產可供擔保，導致我方難以有效督促其履行移除、脫困義務。

考量我國海域海象變化劇烈，若船舶所有人拖延處置，恐對沿岸人民生命與財產安全造成重大風險，因此本次修法增訂「屆期未改善者，得按日連續處罰」規定，授權主管機關得視情形持續裁罰，以提高法遵誘因，確保海域及航行安全。

