立法院不放假！藍白聯手通過延會到明年1月

立法院會19日進行表決，最終藍白聯手以59票對49票通過第11屆第4會期延長至明年1月31日的提案，確定本會期將無縫接軌第5會期。

立法院今（19日）表決通過本會期延會至1月31日（攝自中天新聞）

民眾黨團11月14日在立法院會提案延會至明年1月底，院會逕付二讀並交付協商。提案理由指出，憲法第68條規定立法院法定會期應至114年12月31日止，然而115年度中央政府總預算案至今仍陷於朝野僵局，無法付委進行實質審查。

民眾黨團指控，行政院違法亂紀，罔顧憲政體制權力分立原則，未依法編列經立法院三讀通過的《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關預算，刻意排擠軍人加薪與警消退休金替代率提高的經費。

民眾黨團強調，有鑑於115年度中央政府總預算案仍尚待立法院審查，為落實對人民承諾與立法院職權，不因時間緊迫而草率審查，更要積極捍衛軍警消人員及全體國民的各項權利及福祉，重建預算誠信與憲政秩序，因此提案建請院會作成決議延會至115年1月31日止。

18日協商時朝野沒有共識，民進黨指控，立法院會議中立法委員有不被逮捕特權，不曉得立法院有哪些委員擔心萬一不在立法院開會會期，將面臨司法偵辦遭到逮捕可能，因此要把「保護傘」撐好撐滿。19日院會表決時，藍白聯手以59票勝過民進黨49票，朝野皆無異議，本會期確定延長至1月31日。

