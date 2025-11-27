立法院交通委員會到宜蘭考察交通與觀光建設

立委陳俊宇與立法院交通委員會委員，一起進行宜蘭各項交通與觀光建設的實地考察。交通部長陳世凱、宜蘭縣代理縣長林茂盛共同出席。（陳俊宇服務處提供）

立委陳俊宇與立法院交通委員會委員，於今（廿七）日一起進行宜蘭各項交通與觀光建設的實地考察，這些都是陳俊宇從上任後就全力推動、積極爭取的重要工程，也藉這次機會向中央再次追蹤最新進度。交通部長陳世凱、宜蘭縣代理縣長林茂盛、壯圍鄉長沈清山、冬山鄉長林峻輔共同出席。

宜蘭的每一項交通與觀光建設，都是影響未來長遠發展的重要基礎。陳俊宇始終用行動證明，身為宜蘭唯一一席民選立委，實際解決問題，才是讓宜蘭越來越好的關鍵。陳俊宇表示，會持續監督、積極協調，讓這些工程一項項落實，讓宜蘭更便利、更進步，也讓鄉親的生活更好 。

永鎮濱海遊憩區。永鎮是壯圍欣賞「龜山朝日」的絕佳景點。為提升觀光品質、也讓在地居民有更好的休憩環境，陳俊宇與壯圍鄉長、林業署共同努力，要求東北角管理處積極推動亮點建設。目前用地分兩部分管理：濱海自行車道與停車場由林業署無償提供使用，工程經費八二0萬元，預計一一一五年一月廿三日完工。

永鎮濱海遊憩區主體則從一O八年保安林解編、一O九年變更林業用地，到一一一年正式撥用，並於一一三年完成使用變更。該案總經費三七五0萬元，已於一一四年九月完工，正式提供更完善的服務。

國道五號冬山交流道。陳俊宇在上任後，第一時間於去年四月邀請相關單位討論，並馬上在4/23獲交通部正式通過審議，後續程序目前持續推動中。按照目前程序持續進行，陳俊宇期待高公局能夠加速規劃，並在最快四年內能夠動工！

國五銜接蘇花改、蘇花安。在陳俊宇的持續督促下，工程皆按時程推動。今年8/14更成功爭取行政院核定蘇花安一O五五點四八億元經費。陳俊宇要求公路局加緊速度，除了用地取得，更要能夠在二年內動工，才有辦法在目標二O三二年完工！讓宜花的鄉親，能夠有一條安全回家的路！

台62線延伸宜蘭。從去年上任後就密切追蹤進度，並於10/8在立法院再次向交通部長質詢，希望能加快核定腳步。11/25行政院正式通過可行性評估，後續將啟動環評與細部規劃程序。