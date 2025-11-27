立法院交通委員會考察宜蘭地區交通建設
（記者卓羽榛宜蘭報導）立法院交通委員會今日考察宜蘭地區交通及觀光建設，交委會由李昆澤召委、陳俊宇委員出席，交通部由陳世凱部長率觀光署陳玉秀署長、高速公路局陳文瑞局長、公路局林福山局長及路政及道安司吳東凌司長等相關主管人員參加，宜蘭縣政府由林代理縣長茂盛參加。考察議題為「壯圍永鎮歸日之丘建設及營運規劃說明」、「國5冬山交流道辦理情形」、「國5銜接蘇花改工程」、「蘇花安辦理情形」及「台62線瑞濱延伸宜蘭辦理情形」。
交通部觀光署東北角風管處推動宜蘭海岸區域發展計畫，透過串聯永鎮與壯圍遊客中心及大福觀景台等景點，打造具國際特色旅遊廊道，並投入新臺幣3,750萬元打造永鎮濱海遊憩區建物，外觀採用OSB清水模板、抿石子及耐厚鋼板等元素構築成，融合永鎮特殊地形地貌與自然生態，具獨特美感與藝術氛圍，後續將於115年第一季舉辦啟用典禮及盛大開幕活動，未來將成為壯圍地區打卡新亮點。
「國5增設冬山交流道」係宜蘭縣政府為改善冬山地區聯外交通，提升工業區及觀光發展潛力，爰辦理可行性評估作業並送交通部高速公路局審議，該局辦理審議作業後轉陳交通部，因尚有側車道及地方聯絡道拓寬經費期程等需補充說明事項，交通部於114年10月函復審查意見，縣府於本日會中表示已依相關意見修正並於11月26日將報告函報高速公路局，後續由該局依規定審查。
有關「國道5號銜接蘇花改公路計畫」，行政院已於113年11月12日核定建設計畫，交通部高速公路局旋即啟動基本設計作業，其中基本設計書圖已於114年11月19日陳報交通部審議中，俟完成後將轉請行政院工程會辦理工程經費審議，俟核定後即可展開細部設計作業，預計115年將辦理細部設計及用地取得先期作業、116年分標發包施工。
另交通部公路局辦理「台9線蘇花公路安全提升計畫」行政院已於114年8月13日核定，公路局已啟動設計作業，預計115年進入細部設計階段。本計畫預計將改善包含「東澳-南澳」、「和平-和中」及「和仁-崇德」等路段，目前公路局積極辦理設計中，並強調蘇花安通車後能大幅減少遇極端氣候致預警性封路機率，提供宜花鄉親及遊客一條安全可靠的回家路。
陳部長聽取簡報後表示要求高速公路局及公路局加速辦理「國道5號銜接蘇花改公路」及「台9線蘇花公路安全提升計畫」兩計畫設計作業，並期勉兩計畫於121年底前同時完成，以發揮路網最大效益、提升區域交通運轉效率及行車安全，同時可藉由分流方式，避免過境車流進入蘇澳市區造成市區交通惡化，亦可緩解台9線部分路段、路口瓶頸，進而緩解地區交通負荷，期待兩計畫完成後，提供東部路廊更便捷、更優質的運輸服務。
至於「台62線瑞濱延伸宜蘭」可行性評估行政院已於114年11月20日核定，交通部公路局後續將啟動綜合規劃及二階環評作業，陳部長請公路局加速相關程序，俾利早日推動提供臺北宜蘭間快速公路路廊，分擔並紓解國5之車流壅塞問題。
另外，會中縣府關心高鐵延伸宜蘭及臺鐵高架化工程進度，以及陳俊宇委員特別關心的藍色公路計畫增加蘇澳港為航點部分，陳部長表示交通部已將高鐵延伸宜蘭及臺鐵高架兩案提報行政院審議，另藍色公路未來試辦也將研議納入蘇澳港為航點，考量交通部近年陸續投入宜蘭的各項交通建設眾多，包含鐵、公路、海運及觀光，可以預見未來宜蘭的交通及發展將會有大幅的提升。
其他人也在看
疾管署主任指使技工煮飯？ 調查結果出爐「非霸凌、不予懲處」
疾病管制署東區管制中心簡姓主任被爆長期指使特定女技工每日準備早午餐，遭基層員工檢舉公器私用。疾管署今(26)日公布調查結果。疾管署表示，為釐清事實，於今年11月24日至26日間，請東區管制中心33名同仁匿名填寫員工協助方案問卷，瞭解其實際感受。中天新聞網 ・ 1 天前
疾管署主管遭控私用技工備餐 羅一鈞：不予懲處
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布調查結果，經參酌該技工陳述內容，及考量事發源由，經考績委員會表決「不予懲處」。中央社 ・ 1 天前
財劃法之亂 總統批藍白:不能明知院版要送還強行表決
政治中心／綜合報導藍白昨天在立法院程序委員會挾人數優勢，擋下院版財劃法，總統賴清德今天砲轟藍白不能明知行政院的版本要送出了，還直接逕付二讀、強行表決，沒有採納行政院意見，盼朝野進一步協商，行政院長卓榮泰也憂心明年中央政策難以推動，呼籲在企業界幫忙說服藍白立委。行政院長卓榮泰和工商界吃早餐，依舊掛念被封殺的院版財劃法，請產業界幫忙說服藍白。行政院長卓榮泰：「也許天下會有白吃的早餐，我就在這裡白吃了一頓早餐，做了這樣的報告，因為我們沒有中央政府總預算，也希望立法院能夠嚴守，審議預算的責任。」卓榮泰大打雙關，總統賴清德在宣布"1.25兆國防特別預算"時，也主動點出在野黨對財劃法的盲點。賴清德喊話，中央政府被財劃法拿走太多錢、影響施政，呼籲在野黨坐下來好好談修法。（圖／民視新聞）總統賴清德：「在野黨兩次的財劃法修法，第一次從中央搬走了4165億元，行政院送到立法院待審的，中央政府總預算，因此不得不舉債3000多億元，不分朝野，都能夠基於國家整體利益，重新坐下來，好好談論財劃法。」總統喊話，民進黨南部立委也開記者會，點名國民黨選南高屏的立委出來面對。立委（民）賴瑞隆：「我們要再次的譴責國民黨，也譴責國民黨藍白立委們，重北輕南修法，為什麼你們要通過重北輕南的修法，對高雄對台南對屏東如此不利的修法。」藍營到綠營記者會外狂嗆，要她們拿出試算表。（圖／民視新聞）立委（國）柯志恩：「你開完總要告訴我們金額多少，還是你們只送給陳其邁還有黃偉哲知道，我們都不知道，試算表拿出來，不要記者會開完錢都沒有，那你記者會開假的。」不讓綠營獨佔話語權，藍營南高屏三選將臨時決定要來踢館，雙方隔著一扇門隔空互嗆。立委（民）陳亭妃：「全部加總起來，台南是少了159億，請問謝龍介你要不要直接面對。」立委（國）蘇清泉：「今天開記者會罵我們三個人，不知道我們三個也很會罵，罵給你們看。」立委（國）謝龍介：「到農村到漁村，甚至在大都會城市，所有鄉親都跟我們講起風了，我們想要改變，因此我們才會提出把整個財政收支，讓它規劃的正常化。」財劃法朝野持續交鋒，綠營聲聲喚，就看藍白能否回心轉意。原文出處：財劃法之亂 總統批藍白：不能明知院版要送還強行表決 更多民視新聞報導徵召蘇巧慧選新北、陳品安戰苗栗 賴清德：與人民創造更好未來台鐵駕駛曾簽「未領中國身分證」！這8字恐藏滲透隱憂鄭麗文唱衰台灣？竟稱總統增國防預算「玩火」 民進黨憤怒開轟了民視影音 ・ 1 天前
疾管署技工親曝「沒有被霸凌」 副署長將進駐督導
（中央社記者曾以寧台北26日電）媒體報導衛福部疾管署東區管制中心主管疑私用技工料理餐點。疾管署長羅一鈞今天公布音檔，技工親自澄清沒有被霸凌；不過因有工作分配不均等意見，將派副署長曾淑慧進駐督導。中央社 ・ 1 天前
受中國指示從事活動 民眾黨徐春鶯遭收押｜#鏡新聞
民眾黨新住民委員會主委徐春鶯，昨天(11/26)遭到檢調搜索約談，因為檢方懷疑她涉嫌接受中國資金，替特定總統後候選人站台造勢。由於她犯罪嫌疑重大，檢方在今天(11/27)中午向法院提出聲押，法官在下午開完庭後，裁定收押禁見。對此，民眾黨回應，目前無從得知所涉案件之理由，將密切關注後續發展，更呼籲檢調不要政治操作。鏡新聞 ・ 9 小時前
台灣旅客阿布達比機場遭武裝警察帶走 外交部：釐清案情提供協助
週刊報導，雲林一對夫妻上周日（23日）晚間從桃園機場飛往阿布達比轉機，陳姓丈夫在阿布達比登機時遭5名武裝警察帶走，至今失聯3天，求助台灣外交部杜拜辦事處無果。外交部今天表示，駐杜拜辦事處今天已獲得當地警方初步說明，目前正與警方進一步釐清案情，提供民眾後續協助。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
有片／嚇得整日不敢踏出房間！瑤瑤韓國租屋「遭男房東擅闖」爆衝突 前1天還曾敲門試探
藝人瑤瑤（黃喬歆）近期到韓國旅遊，卻遇上令人驚魂的住宿事件。上週三（19日）晚間，她在當地所入住的房間內時，竟被房東未經允許擅自開門，讓她嚇得整日不敢離開房間、甚至都沒吃東西。直到友人下班陪同前往當地警局報案，警方才協助她搬離。事件曝光後，引起網友熱議，也提醒旅客注意海外住宿安全。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
強冷空氣下週報到！直逼「大陸冷氣團等級」 專家：入冬腳步近了
明（28）日受東北季風影響，再加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，不過週六（29）東北季風減弱，白天各地氣溫回升，氣象署指出，下週一（12/1）起至下週四東北季風再增強，溫度稍降。對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，預期下週二晚上開始南下的冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度，「將會是入冬以來最有感的一次降溫，冬天的腳步近了」。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
陳怡蓉喜迎「第8個孩子」誕生 結婚9年只單獨和男生出去3次
演員陳怡蓉2016年與醫師老公薛博仁結婚，近期雙喜臨門，不只是迎來薛博仁的生日，更迎接「第8個孩子」誕生，兩人為了慶祝，特地前往威尼斯度假三天兩夜。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
香港世紀大火！小說灰燼飄落到對街 網一見書名雞皮疙瘩淚崩：破防了
香港新界的大埔宏福苑社區26日下午突然發生火災，社區內8棟公寓大廈，已有7棟逾30層樓陷入火海，死亡人數增至44人、279人失聯。有居民疑似撿到從火災現場飄出來的灰燼，竟是小說《-86- 不存在的戰區》殘頁，網友直言不忍。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招
他打免費FaceTime「苦吞5700元帳單」 一票人不知慘中招EBC東森新聞 ・ 1 天前
獨／特斯拉交車58天故障「車全拆」消基會協調破局
台北市一名車主不滿指控，購買兩百多萬的特斯拉Model Y，交車58天車突然故障，送原廠維修，竟查不出原因，整車全拆重裝，後續業者雖然有補償，但車主質疑是不是一開始就買到瑕疵車，事後到消基會協調破局，業者暫無回應。TVBS新聞網 ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前