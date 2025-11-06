立法院交通委員會考察彰化地區交通建設
▲立法院交通委員會考察彰化地區交通建設，交通部長陳世凱、縣長王惠美與各級民代與會。（記者方一成攝）
今（六）日立法院交通委員會考察彰化地區交通建設，交通部長陳世凱與會，彰化縣長王惠美、立法院陳素月委員等人陪同前往鹿港考察「鹿港鎮頂草路四段(彰二十二線0+四四0~0+欺侮0)瓶頸路段改善工程」，總經費七000萬元。另由副縣長周傑代表王縣長前往田中鎮明禮國小、社頭鄉清水國小、社頭湳雅國小、埔心鄉梧鳳國小等四校，考察校園周邊道路改善，總經費五三四五萬元。王縣長籲請陳部長允諾補助五案全數經費，共計一億二三四五萬元，以改善彰化交通瓶頸路段及校園周邊環境，逐步完善全縣交通網，為鄉親打造更安全且便捷的交通環境。
交通部長陳世凱表示，感謝王縣長對地方交通建設的用心，交通部重視行人通行空間，尤其是孩子使用學校周邊人行道的安全。鹿港鎮頂草路四段道路狹窄，加上支道跟幹道之間的「停讓」標誌尚待整理，加上車流量大，三十年來嚴重影響行人安全。為盡速提供地方居民友善安全的行走空間，建請縣府可以先進行車輛管制，避免人車爭道。另外建議縣府就草港國小人行道部分研議先提報「永續提升人行安全計畫」，道路拓寬部分再提報生活圈計畫。交通部將全力支持縣府改善人行環境之提案，中央與地方攜手推動行人的道路安全計畫，以落實生活圈的永續發展。
王縣長表示，感謝交通委員會來到地方會勘，其中四案為縣府向公路局爭取「永續提升人行安全計畫」補助的案件，包括田中鎮明禮國小八00萬元、社頭鄉清水國小三一00萬元、社湳雅國小七九五萬元、埔心鄉梧鳳國小六五0萬元，這四案學校通行步道總經費五三四五萬元，陳部長已允諾。
王縣長表示，第五案「鹿港鎮頂草路四段瓶頸路段改善工程」，是草港國小通往頂番婆的重要幹道，車輛極多，現況僅四.五至八公尺寬，且近九十度轉彎，為瓶頸路段。地方期待能盡早拓寬，改善長度約三一0公尺，總經費七000萬元(其中工程費四000萬、徵收土地三000萬元)。陳部長建議分段處理，但地方民眾期盼已久，後續縣府將依審查委員意見修正計畫內容，如果沒有成功爭取到經費，議員也建議使用縣款盡速施作，屆時縣府團隊將會傾聽地方聲音，完善交通安全路網。
縣府工務處表示，「鹿港鎮頂草路四段道路瓶頸處」現況兩側無人行道，視距不良且寬度不足，影響行車安全。為改善學區交通安全與道路瓶頸路段，縣府計畫將全線拓寬為十二公尺標準道路，並於兩側各設置二公尺寬人行道。本案已提報「生活圈道路交通系統建設計畫(公路系統)」，公路局於今年十月召開審議。建請交通部同意納入「生活圈道路交通系統建設計畫（公路系統）六年計畫（一一一-一一六）」，並補助經費七000萬元，以改善區域交通。
其他人也在看
陶晶瑩批粿王「吃人夠夠」 不認同婚姻瑣事成出軌理由
女星粿粿（江瑋琳）和范姜彥豐即將開打離婚官司，而介入他們婚姻的王子（邱勝翊），演藝事業停擺，二度發聲明認錯。主持人陶晶瑩最近在節目中談及粿王風波，不認同婚姻瑣事成出軌理由，並批這對男女公然偷情有點「吃人夠夠」。中時新聞網 ・ 5 小時前
粿粿昔怨范姜彥豐省過頭！遭吳宗憲諷「歹某一輩子」 網驚：真預言家
范姜彥豐近日拍片控訴王子（邱勝翊）偷吃自己的老婆粿粿（江瑋琳），事件引發演藝圈震撼。王子雖然發文道歉，不過仍然遭罵爆，近日與他有私交的綜藝大哥大吳宗憲也開直播怒轟王子「第三者裝深情。」如今粿粿兩年前在《綜藝大熱門》抱怨范姜彥豐太省錢的片段也被挖出，主持人吳宗憲甚至下了結論：「歹某（壞妻子）一世人（一輩子）。」現在看來格外諷刺。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
太子女特助燦笑交保！ 律師點關鍵：難怪她開心
涉嫌跨國詐欺與洗錢的柬埔寨「太子集團控股」，4日台北地方檢察署查扣該集團在台資產逾45億元，並拘提主要嫌犯王昱棠及其他25名被告到案。天旭國際科技涉案多名高層遭約談，其中總經理特助劉純妤以15萬元交保。她步出偵訊室時面露笑容，神情輕鬆，引發熱議。律師林智群4日在粉專上表示，劉純妤應屬案中邊緣人物，其他4人皆遭聲押，難怪她顯得開心。EBC東森財經新聞 ・ 6 小時前
不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎
茶和咖啡這兩種飲品在台灣廣受歡迎。然而，隨著研究指出咖啡可能對腎臟有保護作用，有些民眾開始好奇是否可以用茶來替代咖啡。對此，腎臟科醫師江守山過去就曾在節目分享專業見解，提醒民眾在選擇飲品時需注意。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
鳳凰颱風拋物線北轉影響台灣機率大！專家示警「大環流系統」風雨可觀
天氣風險分析師吳聖宇在臉書發文表示，預測鳳凰颱風下周一(10日)經過呂宋島進入南海，下周二(11日)往北轉接近台灣海峽南部，下周三(12日)經過台灣上空，下周四(13日)進入台灣東北方海面逐漸遠離。雖然經過台灣上空的演變情況還沒有很確定，但是以現在的預報來看的話，經過台灣上空的可能性頗大。天氣多一典 ・ 1 小時前
最佳奶爸兼代言人！大谷推娃娃車驚喜眾人「手持日本茶」網讚贊助商很嗨
體育中心／黃崇超報導大聯盟日籍二刀流巨星大谷翔平連續兩年為洛杉磯道奇打下世界大賽冠軍，締造完21世紀大聯盟史上首次二連霸業後，褪下球衣的「大谷奶爸」你絕對沒看過吧？有網友捕捉到大谷偕田中真美子推著娃娃車現身道奇場館，旁人看得目不轉睛、同時沒忘記拿出手機拍攝，此外代言集一身的大谷，還被捕捉到出入場館時手上都帶著贊助商的日本茶飲，讓球迷大讚是最佳代言人。FTV Sports ・ 1 小時前
股票資產達50萬就得繳？二代健保新制拿480萬人開刀 周玉蔻轟：民進黨嫌票太多
健保補充保費制度將全面翻修，衛福部長石崇良日前宣布，未來利息、股利、租金三大項目將改採「年度結算制」，不再以單筆金額為門檻，只要一年累計超過2萬元，就得繳2.11%的補充保費。此外，連獎金也要納入計算，超過基本工資4倍就必須繳，將有約480萬人受影響，最快116年上路。對此，媒體人周玉蔻在臉書發文質疑，此政策得罪存股年輕族群，民進黨是嫌票太多了嗎？根據二代......風傳媒 ・ 2 小時前
王子遭公司火速切割！爆早已知情介入婚姻 高層震怒放生不想理
（娛樂中心／綜合報導）藝人王子捲入粿粿與范姜彥豐婚變風波後，形象重創。據《鏡週刊》報導，王子所屬的喜鵲娛樂在事 […]引新聞 ・ 1 天前
鳳凰颱風預下週一北轉！「這兩日」最接近台灣 氣象署全說了
即時中心／潘柏廷、謝宛錚報導今年第26號颱風「鳳凰」今（6）日凌晨2時已經形成，中央氣象署預報員朱美霖上午說明，未來颱風將會持續往西北西方向移動，大致在下週一（10日）就會接近菲律賓呂宋島北部，並在下週二（11日）、下週三（12日）比較接近台灣，屆時北部、東半部降雨會持續且明顯，不排除有局部大雨或豪雨，而中南部不排除有明顯雨勢。民視 ・ 2 小時前
全台戒備！鳳凰颱風生成倒數 下週北轉逼近「2地風雨搖滾區」
鳳凰颱風將生成！中央氣象署表示，位於關島海面的熱帶性低氣壓TD29預估最快今（5）日就會增強為今年第26號颱風鳳凰，目前朝西北西移動，下週一經過菲律賓北側陸地將有會明顯北轉，不排除侵襲台灣，下週二、三風雨影響最劇烈。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
范姜彥豐被塑造成軟飯男！前東家看不下去 揭解約內幕：粿粿很沒水準
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐日前出面指控妻子粿粿婚內出軌王子（邱勝翊），對此，粿粿也發出17分鐘的長片回應，其中提到自己一肩扛起家計，家...FTNN新聞網 ・ 1 天前
準鳳凰將生成「挑戰強颱」！未來2路徑出爐 專家曝1情況最危險：全台有感
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，熱帶性低氣壓TD29目前位於關島南方，系統組織及螺旋性趨於明顯，即將成為今年第26號颱風「鳳凰」，並在太平洋高壓導引下穩定朝西移動，預估下週一（10日）抵達菲律賓呂宋島附近，後續因太平洋高壓逐漸減弱、東退，將使颱風開始轉向...CTWANT ・ 1 天前
柯文哲好慘？太子集團詐45億「特助15萬交保」 醫對比嘆：在台灣好好讀書有什麼用
檢調偵辦太子集團跨國詐騙洗錢案，查扣不法所得超過45億元，昨（4）日拘提主嫌王昱棠等25名被告到案，其中一名外貌姣好的「爆乳特助」劉純妤15萬元交保後笑著離開，引發網友熱議。對此，胸腔科醫師蘇一峰在臉書發文嘲諷，對比前台北市長柯文哲找無金流，羈押了1年、7000萬交保，這群人詐騙45億最後15萬交保，在台灣好好的讀書有什麼用。由柬埔寨華人陳志主導的「太子......風傳媒 ・ 3 小時前
高鐵1奇景竟達百萬觀看！網曝「騎士1行為」引共鳴
生活中心／饒婉馨報導高鐵是許多人的通勤首選，因為方便又快速。近日有網友在旅途中發現一個景象，拍照PO上社群平台引起一陣熱議風波。貼文至今已經吸引超過12萬按讚數，很多人看到後都忍不住笑了，甚至還有網友加碼分享，騎機車也會出現很相似的景象，引發大票台灣網友共鳴。民視 ・ 1 天前
全支付爆盜刷潮！聲明強調「無任何資料外洩」
全支付近期屢傳詐騙、盜刷問題，對此，全支付回應，該事件為外部詐騙集團近期假冒多家知名品牌或金融機構名義，製作極為相似的「釣魚網站」或傳送假活動連結，引導民眾輸入個資、OTP驗證碼或信用卡資料，進而造成盜刷等損失。此事件與全支付系統安全無關，更非全支付資料外洩所致。中時財經即時 ・ 2 小時前
股民「補充保費」收定了！ 石崇良：謝謝高股息、 高股利者貢獻
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 衛福部擬明年啟動修法，改革健保「補充保費」收取公式，首當其衝就是存股族、定存族以及包租公們，480萬人荷包恐大失血，消息曝光一天，網路上滿滿民怨反彈，怒批政府是土匪搶錢，拿中產階級開刀。拋出政策的衛福部長石崇良今（6）日中午臨時召開記者會，親上火線，強調改革是為了健保的付費公平性，健保是全民最大的資產，「謝謝高股息、...匯流新聞網 ・ 2 小時前
黃明志捲護理系女神命案…「15年正牌女友」不離不棄陪投案
馬來西亞創作歌手黃明志捲入（42歲）網紅「護理系女神」謝侑芯（31歲）身亡案，於昨（5）日凌晨赴警局投案。據了解，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
全員看好準鳳凰轉強颱！AI估「鬼轉北上」路徑圖曝 最快這天撲台
今年第25號颱風海鷗，今（5）日2時的中心位置在北緯11.2度，東經120.1度，以每小時21公里速度，向西北西進行。氣象粉專「觀氣象看天氣」也提醒，鳳凰颱風即將生成，且模式一致預測高強度發展「巔峰可達五級颶風等級，相當於台灣的強烈颱風以上標準」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中職》富邦悍將人事大異動 後藤光尊接一軍總教練、陳昭如出任領隊、林威助升任執行副領隊
富邦悍將棒球隊11月6日宣布球團人事異動。富邦育樂總經理陳昭如出任富邦悍將領隊，成為悍將隊史第3任領隊；副領隊林威助升任執行副領隊，將掌管整體球隊棒球事務，持續協助推動球團發展與選手養成體系的精進；原任富邦悍將二軍總教練兼野手綜合教練後藤光尊，升任富邦悍將一軍總教練。Yahoo奇摩運動 ・ 1 小時前
昔跟友起鬨「嘲笑范姜」被挖出 粿粿超狠反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導男星范姜彥豐上月證實3年婚姻破裂，指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，2 人也認了「越線」、「踰矩」。風波持續延燒，網友們不僅挖出兩人過去出國時同遊嗨玩、社群貼文上曖昧對話，還翻出范姜與粿粿上節目的片段，其中范姜爆料粿粿曾跟朋友一起「看扁他」，引發熱議。民視 ・ 3 小時前