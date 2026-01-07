立法院交通委員會 考察新北市北海岸交通觀光建設

▲洪孟楷委員及交通部部長與三芝鄉民眾座談，聽取民眾建議

【互傳媒／ 記者 陳家珍／新北報導】為深入了解交通部觀光署推動新北市北海岸交通觀光建設執行情形，立法院交通委員會於115年1月7日由召集人洪孟楷委員帶隊，廖先翔委員共同參與，在交通部陳世凱部長、交通部觀光署陳玉秀署長及地方民意代表、區長、里長陪同下，前往考察三芝、石門及萬里觀光建設績效及規劃，並逐一聽取交通部觀光署北海岸及觀音山國家風景區管理處業務簡報，實地了解相關觀光建設工程進度及後續營運規劃。

▲洪孟楷委員及交通部部長與石門鄉民眾座談，聽取民眾建議

立法院交通委員會首先前往三芝地區關心觀光建設績效及規劃，北觀處首先就近期三芝遊客中心使用定位議題說明整體空間將以開放公眾使用為原則，對地方就三芝遊客中心空間使用的建議方向，例如結合地方創生計畫落地執行、與地方農會及藝文組織合作活絡遊客中心使用及名人館再優化等意見，皆予以正向回應，將於農曆年前整合活動規劃期程，透過活動帶動人潮，活絡三芝地方觀光產業。觀光署陳玉秀署長並責成北觀處再盤點三芝在地觀光、文化資源，積極為提供串聯北海岸、三芝遊憩廊帶整體遊憩服務進行規劃。

▲廖先翔委員及交通部部長勘查萬里大鵬加投公共浴場

在石門觀光建設績效及規劃方面，北觀處提出目前已進行石門洞據點及周邊景觀改善，改善既有混亂的動線及人工設施減量，並考量麟山鼻為雙灣自行車步道休憩停留點，平、假日遊客人數較多，景觀公廁新建工程已進行，預計115年6月前完工，提升遊客遊憩品質。立法院交通委員會對於觀光署將石門洞地景列亮點建設，予以相當高的期待與肯定，未來不論是石門風箏公園旅遊資訊服務設施、石門洞旅遊服務設施，結合觀海賣店及地形地貌納入建物外觀，不僅串聯自行車路網，為白沙灣及中角灣之中繼服務站，也可與將來完成的綠石槽步道串連，旅客透過步道前往石門、富貴角地區重要景點，串聯既有觀光景點資源，營造旅遊軸線新亮點。

萬里大鵬加投公共浴場位於臺2線及加投路入口周邊，溫泉資源得天獨厚，由於該處地層下陷導致建物毀損，目前已完成拆除，因本案地質狀況不穩定，基於安全考量，將待地質鑽探結果後，再進一步研議後續可行性方案。另有關龜吼漁港周邊停車空間供不應求，北觀處短期將檢討現有停車場動線，研究如何透過重新劃設格位來增加停車空間，長期則考慮擴大停車場用地，並評估是否應先辦理環境影響評估。