立法院人事同意權的迴力鏢

文/李清貴（《獨立觀察站》節目主持人）

日前行政院向立法院提出國家通訊傳播委員會NCC委員的人事案，結果遭到否決，行政院長卓榮泰說他不只遞出橄欖枝，而是遞出半個橄欖園，卻沒有得到在野善意的回應，卓榮泰還很生氣的說「將重新思考未來的合作模式」，我們不知道他所謂未來的合作模式是什麼？但是我們知道之所以有現在的這種局面誰是始作俑者？NCC本來就是獨立的機構，雖然委員是由行政院提名經立法院同意後任命。但委員本身應該具有超然的立場，但從NCC決議關閉中天新聞台，這個超然立場就受到很大質疑！民主國家要關閉一家電視新聞台是何等嚴重的事情！但N CC為了配合執政黨竟然做出這樣的決議。

除了N CC委員人事同意權之外，大法官的人事同意權也兩度在立法院卡關。法律是公平正義的最後一道防線，而大法官更是處於這道防線的最頂端。然而幾次經過立法院多數同意的法案，行政院都以「窒礙難行」提出「釋憲」，最終大法官做出的決議，竟然也都符合行政院的期待，大法官的獨立性同樣受到質疑，因而部分大法官任期到了，必須重新提名新的大法官送立法院行使同意權，兩次補提名都遭到立法院藍白合作予以否決。

除了N CC委員、大法官之外，最近還有中選會的委員也有部分任期屆滿，同樣必須經由行政院提請立法院行使同意權，這一次中選會總共有六位委員任期屆滿，而國民黨推薦了四位，近期就會由行政院提名送立法院行使同意權。

前面提到的N CC委員、大法官以及中選會委員，當初都是民進黨在立法院佔多數時所提名通過的，而目前的立法院生態，國民黨加上民眾黨成為多數，當大罷免失敗之後，曾經被提出罷免的國民黨委員都已經拿到「無敵星星」（也就是任內不可能再被罷免），加上柯文哲事件讓藍白合作更加緊密，試想這些國民黨籍民眾黨的立法委員對於行政院所提的無論N CC、大法官或中選會委員他們不會嚴加審查嗎？尤其在被提名委員的政治意識形態方面，藍白立委一定會再三斟酌。是誰讓大法官補提名一再受阻？是誰讓NCC委員補提名遭到否決？其實答案已經很清楚了。