立法院今可望通過停砍年改法案 民進黨：每人要負擔3萬

立法院今天將通過反年改法案，民進黨：政府將需要撥補新台幣6,970億元，等於每人負擔3萬元。（民進黨提供）

昨天立法院朝野協商破局，今天國民黨與民眾黨，即將在立法院院會強行表決「反年改法案」。民進黨今表示，若法案通過、又要確保公教退撫基金不提前破產，政府將需要撥補新台幣6,970億元，等於每人負擔3萬元；強烈反對「反年改法案」。

此外，民進黨也將在10時30分，召開「藍白毀國亂台法案全民反感」民調記者會。強化「反年改法案」訴求。

民進黨強烈反對，並主張，公教人員是政府支柱，年金要永續，制度要穩定。此外，年金保障應兼顧不同職業、不同世代，不該擴大公教與勞工間的不公平，也不該擴大退休與現職公教間的不公平。

至於第三，民進黨指出，2018年完成的年金改革，是好不容易才獲得社會共識，更被憲法法庭宣告「合憲」，不該走回頭路造成公教年金提前破產、全民買單。

民進黨表示，民進黨會與多數民意站在一起，共同捍衛年金改革的成果。

