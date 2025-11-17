立法院今排審勞保撥補法制化 勞動部長洪申翰：持開放態度
多位藍委提案修正《勞工保險條例》將勞保撥補法制化，立法院衛環委員會今日排審，勞動部長洪申翰對此表示，政府將持續撥補、負最終責任，勞動部將用開放態度參與審議，盼使相關制度、條文最能保護勞工。
為確保勞保永續，多位國民黨立委已提案修正《勞保條例》第66條、第69條。翁曉玲、廖偉翔提案明定基金財務來源包含政府撥補金額，由主管機關依財政狀況每年編列預算撥補。另明定勞工保險的財務，由政府負最後支付責任。王鴻薇則提案要求，修正條文施行後，中央主管機關應至少每3年檢討勞保財務。藍委許宇甄等人則要求，每年撥補金額不得低於1000億元。
勞動部長洪申翰今天出席立法院衛環委員會前表示，政府對於勞保財務的態度、政策以及實際做法，就是持續撥補、負最終責任，相當清楚。對於立委提出相關法制化法案，勞動部會用開放態度參與審議，也會本於權責針對條文審議提供意見，盼有助於法案理性審查。
至於明確的撥補金額是否入法，他表示，勞動部會在審議時提出意見，重點是要依法。
洪申翰指出，勞保財務問題各界關注，尤其涉及到很多勞工退休保障，勞動部願意與朝野立委一起調整制度或條文，讓其最能保護勞工，相信勞動部跟朝野的想法是一致的。
