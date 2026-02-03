立法院付委民眾黨版國防預算條例 美軍委會主席失望、籲重新考慮

為期8年、預算規模新台幣1.25兆元的政院版國防特別條例9度遭封殺，民眾黨團版本將交付委員會審查。美國參議院軍委會主席韋克爾2日表示，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望，中國威脅加劇，立法院應重新考慮。

美國參議院軍委會主席韋克爾2日表示，對台灣在野黨於立法院大幅刪減國防預算感到失望。 (資料照／Heather Diehl／Getty Images)

共和黨籍的韋克爾（Roger Wicker）晚間透過社群媒體X推文指出，看到台灣反對黨在立法院中大幅削減總統賴清德提出的國防預算，讓他感到失望。原本的預算提案是為了急需的武器系統提供資金。鑑於中國威脅日益加劇，台灣立法院應該重新考慮。

廣告 廣告

美國智庫「蘭德公司」（Rand Corporation）安全專家馬扎爾（Michael Mazarr）2日也在智庫昆西研究所（Quincy Institute）線上座談中提到，美國在印太區域還沒有真正開始認真強化防衛態勢，台灣更是尚未開始；「鑑於他們立法院最近的動態，可能還需要一段時間，才能開始進行在國防上所需的重大投資」。

民眾黨及國民黨1月30日挾人數優勢於立院通過提議，將民眾黨團所提「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案」付委審查，另封殺行政院所提的版本。民眾黨團的版本列出6款採購項目，包括海馬士多管火箭飛彈系統等，總額上限為4000億元，採一年一期方式編列。

國防部戰規司長黃文啓中將1月27日指出，民眾黨團版本只有買裝備，沒有建立配套措施，若立院強行通過民眾黨團版本，可能會使國防部無法執行，甚至衍生後遺症。