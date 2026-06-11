立法院全刪無人機船預算 行政院：國防沒有空窗期

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記者郭曉蓓／臺北報導

針對無人機、船相關預算遭立法院全數刪除，行政院今（11）日表示，國防沒有空窗期，政府落實國防自主決心不曾改變；目前研議選項包括納年度預算、追加預算，或另提特別條例，以完整建構國防自主無人機載具產業鏈。

立法院刪除無人機相關預算，《無人載具產業創建條例》也被退回程委會。行政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會表示，國防是沒有空窗期的，政府落實國防自主決心不曾改變，目前行政院相關部會研議當中，選項包含納年度預算、追加預算、另提特別條例，政府會用這些方式完整建構國防自主無人機載具產業鏈。

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李慧芝提到，無人機發展是國際趨勢，看到日本防衛大臣小泉進次郎在社群網站上專程貼文募集各界無人機計畫，因為他認為無人機發展一刻不能等待。但在臺灣，特別預算中關於21萬架無人機、1300艘無人船預算卻完全刪除。

李慧芝說，無人機作用其實非常多元，內政部長劉世芳今天在院會上提到，之前因大雨失聯的馬太鞍溪工地主任，從當天下午1時通報失聯，隔天凌晨4時就由內政部消防署配發的無人機成功發現並救出；他整整失聯18個小時，大家都希望有奇蹟發生，而奇蹟真的發生了，是由無人機所帶來的。

李慧芝轉述，劉世芳提到，5月底全臺各縣市消防機關已配有420架無人機，其中88架是行政院全額補助，作為科技化救災使用；無人機專業飛手數量全臺已經有1200人了。在這次救災經驗後，發現無人機在科技救災可以發揮很大作用，希望2029年時可達797架，讓全國每個消防分隊都有一組無人機，如果預算充足，希望消防署可採全額補助方式。

李慧芝表示，無人機預算部分，不論是納年度預算、追加預算或特別條例，都需要預算支持。可是今年度總預算從去年8月19號送到立法院，到今天為止已287天了。行政院馬上要在8月底再把明年度總預算送到立法院審議，希望立法院可以盡速完成今年度總預算，不要讓立法院出現2本總預算都沒有審完的歷史紀錄。

針對無人機、船相關預算遭立法院全數刪除，行政院今日表示，國防沒有空窗期，並希望立法院可以盡速完成今年度總預算。（記者陳彥陵攝）