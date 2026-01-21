即時中心／綜合報導

今明（21、22）兩日立法院召開全院委員會，處理藍白兩黨提出的總統彈劾案。為此，內政、經濟、交通、教文、司法、財政及國防外交等委員會均停開會議，不過，社會福利及衛生環境委員會（衛環）今日仍照常召開，審查《身心障礙者權益保障法》草案。衛環召委劉建國表示，法案攸關身心障礙者權益，加上行政院版本送出較晚，審查進度落後，因此持續召開委員會，期盼凝聚最大共識。

劉建國表示，雖然今天是全院委員會，但《身障法》關乎身心障礙者權益，加上行政院版本送出時間較晚，審查進度落後，因此仍召開委員會，期盼能盡速審查，凝聚最大共識，真正照顧身障朋友。

廣告 廣告

劉建國本屆擔任衛環召委以來，排定的議程，向來被稱為「鋼鐵議程」。他排審法案從不畏懼法案的複雜與困難，例如爭議巨大的《人工生殖法》草案，劉建國排審時無懼各界「過水」的質疑，僅以「衛環委員會在立法院8樓，水要淹過機會不大，水很難過啦！」，直接向各界證明自己絕對不會草率處理，並讓委員暢所欲言，仔細審查。

本週的衛環議程，劉建國延續一貫風格。全院委員會期間仍安排《身障法》審查，而週一則完成《藥事法》及《藥害救濟法》雙法草案審查並送出委員會。本週五則安排《病人自主權利法》及《兒童托育服務法》的法案協商，力求盡快完成審查，保障民眾權益。

原文出處：快新聞／立法院全院委員會暫停！聚焦總統彈劾案 獨衛環仍開會審《身障法》

更多民視新聞報導

台灣環島電網最後一哩路 台電研議電網納入「蘇花安計畫」共構

2台人搭直升機墜落阿蘇火山口 搜救現場畫面曝光

以「首相」為賭注解散國會 高市：不挑戰的國家沒有未來

