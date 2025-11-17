立法院再修財劃法！卓榮泰嘆「問題比過去更大」：行政院會全面迎戰

立法院上週通過《財劃法》再修正三讀，對此，行政院長卓榮泰今（17）日說，一個更均衡、更公平、城鄉差距更縮短，而且全民、國民共享的一個《財劃法》，才是因應之道。但是對於立法院這樣的動作，在野黨團突然的這個動作，行政院會全面的迎戰。

卓榮泰表示，上周在立法院總質詢的備詢當中就說過，這周行政院會對《財政收支劃分法》再修訂的行政院版本正式的討論，卓榮泰透露，明（18）日由國發會以及財政部、主計總處，已經在上個星期就發文邀請各地方政府的財主人員做最後的確認。

卓榮泰指出，立法院卻在上周五以提前的方式，匆匆忙忙的就通過了再修訂的《財劃法》，卓榮泰強調，這個內容將造成更大的問題，甚至會比過去公式計算錯誤的問題還大，將讓政府的總預算無法編列。這個部分行政院會在今天做最後再一次的認定內容，以及在周四（20日）行政院院會，還是會依照明天跟地方政府談過之後，會提出《財劃法》在行政院會的討論，正式通過之後會送立法院來審議。

