立法院再擋總預算及國防特別條例 政院：對國家國防量能雙重封殺

立法院程序委員會藍白黨團今日(20日)再度以人數優勢杯葛今年度中央政府總預算案以及《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案，無法排入委員會審查。行政院發言人李慧芝表示，面對境外敵對勢力持續侵擾，強化國家防衛韌性刻不容緩，然而今年度國防部預算已有新台幣752億元因總預算未審而無法執行，而國防特別條例也遭立院杯葛無法付委審查，等於是對「國家國防量能的雙重封殺」。

李慧芝指出，今日(20日)是立院不審今年度總預算的第145天，也是立法院本會期結束前的倒數第9個工作天；緊接而來的是即將編列的明年度中央政府總預算，依據預算法的規定，再過7個月就要提出明年度中央政府總預算，然而立法院政院版的《財政收支劃分法》依舊卡關立法院。她呼籲立法院回歸憲政常軌，按照憲政權責做好本分內該做的事，儘速審查攸關國人福祉的中央政府總預算、院版財劃法以及能夠加強國防實力的國防特別預算，不應持續延宕。