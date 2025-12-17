記者李鴻典／台北報導

新竹市長高虹安涉嫌詐領助理費遭停職，高院16日二審改依公務員登載不實判刑6月，得易科罰金18萬，貪污罪部分撤回。民進黨立委沈伯洋表示，高虹安案原來是立法院幫忙，直言「以後只要立法院去法院作證，說助理費都是立法委員的就好，以前被判貪污的真的情何以堪！」政治工作者周軒今（17）天直呼，從來沒有覺得當國會助理這麼窩囊過。立法院最卑微的生物果然不是跑進大門的貓貓狗狗，是助理，悲哀啊悲哀。

新竹市長高虹安涉助理費案，二審撤銷貪污罪（圖／翻攝自高虹安臉書）

周軒說，很多人以為在立法院工作，就是公務員，但國會助理適用的是勞基法。而勞基法定義的工資寫的很清楚：「指勞工因工作而獲得之報酬；包括工資、薪金及按計時、計日、計月、計件以現金或實物等方式給付之獎金、津貼及其他任何名義之經常性給與均屬之。」

周軒表示，結果為了一個高虹安，立法院、高等法院現在說，給國會助理的薪水是「立委補助費性質」，當年為了解決立委收到一大筆請助理的錢會產生「稅捐問題」，才改成撥到助理個人帳戶。

周軒今（17）天直呼，從來沒有覺得當國會助理這麼窩囊過。立法院最卑微的生物果然不是跑進大門的貓貓狗狗，是助理，悲哀啊悲哀。（圖／翻攝自周軒臉書）

笑死人，原來國民黨立委陳玉珍說委員跟助理都是一家人，這句話真的沒錯，助理的薪水可以隨著委員需要而有72種變化，一下子是「立委補助費」，一下子說立委可以隨意調配這筆錢，現在還說是為了幫立委節稅才把錢直接給助理，可能之後還要變成立委年薪千萬的踏腳石。

周軒感嘆，立法院最卑微的生物果然不是跑進大門的貓貓狗狗，是助理。貓貓狗狗你還會蹲下來摸摸他說他好可愛。「助理看著帳戶的錢還要思考我拿到的錢到底是什麼名目。悲哀啊悲哀」。

