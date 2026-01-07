立法院卡總預算「TPASS恐斷炊」 台中市府：自籌款可撐到月底無虞

[FTNN新聞網]記者盧逸峰／台中報導

中央政府總預算卡關，通勤族常用的TPASS通勤月票將受衝擊，台中市政府今（7）日指出，中彰投苗為中部共同生活圈，針對2026年中央政府總預算案，各縣市與中央仍持續溝通中，台中市的現行經費在1月底前可支應相關運作，民眾使用公共運輸的權益不受影響，台中市政府已同步盤點財務與執行面可能的因應方案，確保若中央政策有所調整，地方仍能提出對市民影響最小的配套措施。

台中市的現行經費在1月底前可支應相關運作，民眾使用公共運輸的權益不受影響，圖為台中捷運。（圖／取自中捷網站）

市府說明，中彰投苗通勤月票經費至月底無虞，民眾使用公共運輸的權益不受影響；交通局已與南投縣、彰化縣及苗栗縣政府召開會議，針對制度執行與經費取得初步共識，各縣市均表達對政策方向的支持，會先以地方政府自籌款因應，並依既有機制持續撥補運具業者，也期盼中央儘速確認後續執行方式，讓制度能穩定、長期推動。

台中市交通局長葉昭甫進一步說明，中部地區TPASS通勤月票上路兩年多來，截至目前熱賣超過87萬張，平均每月約2.8萬人購買，銷售穩定。有關台中市115年度TPASS地方預算，台中市議會也已審議通過，交通局特別感謝台中市議會的支持，市府將在既有基礎上，配合中央政策方向持續推動中彰投苗通勤月票。由於中央相關經費涉及行政與立法體系的程序，地方政府尊重中央權責，後續將依中央政策指示滾動調整配套作法。

葉昭甫提到，中彰投苗地區通勤月票上路以來，已明顯帶動公共運輸使用量成長，包含台鐵與捷運運量皆有顯著提升，顯示月票政策確實有助於提升公共運輸使用率與通勤便利性，台中市政府將持續與中央及各縣市政府合作，在既有共識基礎上，優先確保制度穩定運作。

