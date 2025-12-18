立法院又要延會？民眾黨團提案付委審查 朝野無共識破局

即時中心／潘柏廷報導

藍白立委挾帶優勢人數，今年（2025）強行通過立法院第11屆第3會期延長至8月31日，被外界認為是史上最長的延會；豈料，民眾黨立院黨團先前宣稱，因軍警待遇調整相關預算未編列，建請延會至明年（2026）1月，而本案也在上（11）月14日逕付二讀，今（18）日召開黨團協商，但因朝野無法達成共識，主持協商的民眾黨團總召黃國昌宣布散會。

立法院今日下午召開黨團協商，首先就協商「第11屆第4會期延長會期」進行討論，提案的民眾黨表達支持延會的立場，而國民黨則贊同並支持。

其中，列席的不分區白委陳昭姿發言中批評，行政院遲遲不編列軍警待遇調整相關預算，也拒絕撤回總預算重新提出，讓明年度總預算至今無法付委審查，「不是立法院不審，是行政院違法亂紀，讓立法院無從審起」，就算政院願意趕快補編預算，也剩下不到兩週時間，為了幫人民看緊荷包，以及履行工作責任，就提出這項提案。

民進黨團書記長陳培瑜則回批，如果按照陳昭姿的說法，國民黨或民眾黨對於很多法案就不應逕付二讀，也應交付委員會好好討論，但事實上目前有多次院會的相關提案，都被在野黨委員逕付二讀包含很有問題的《黨產條例》等。

陳培瑜也指出，從第一個會期開始，民進黨提出的法案在程序委員會多次被擋，包含不分區綠委沈伯洋提的國安法修法被擋幾百次，這是因為在野黨不願實質認真面對，到底是怕中共生氣？還是怕背後大老闆生氣？當藍白口口聲聲稱要幫警消加薪時，但基本國安實力都沒有怎麼辦？

同時，陳培瑜也表示，政院版財劃法也已經送進程序委員會卻一擋再擋，而民進黨送交院會的議程草案就會被否決，因此到第四個會期再提出延會的相關說法、藉口與解釋非常荒謬，而且完全沒有邏輯。

不過，經過朝野發言階段結束後，因朝野並無共識，黃國昌只好宣布散會。

