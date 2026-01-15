立法院召開總統彈劾案公聽會 國民黨：制裁毀憲亂政的賴政府

〔記者施曉光／台北報導〕立法院全院委員會持續召開「對總統提出彈劾案」公聽會，國民黨今日羅列昨日首場公聽會由藍、白兩黨立法院黨團推薦的學者專家發言內容，呼籲民眾共同關注總統彈劾案，「制裁毀憲亂政的賴政府」。

國民黨還批評賴清德總統這一年來執政荒腔走板，執政失能、違反法治，只知道透過行政手段和資源鬥爭在野黨。

國民黨指出，國民黨團推薦的專家學者仉桂美認為，行政院過去提出覆議案失敗後，依法應即接受立法院決議並副署公布法案，但賴政府卻一再聲請釋憲，模糊政治與司法界線，恐造成政治問題司法化的憲政危機，而且總統、閣揆拒絕公布立法院三讀通過的法案，徹底侵蝕法治國原則。

國民黨表示，根據民眾黨團推薦的學者林騰鷂指出，賴政府有「十大惡行」，包含違反憲法忠誠義務、不依憲法公布法令、不依法行政、策動大罷免、癱瘓立法功能、國政「選舉化」、破壞司法公信力、憲法法庭違法判決、監察院職權敗壞、施政失能等，因此彈劾只是「制裁總統的開端」。

