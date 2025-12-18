立法院司法委員通過臨時提案 請監察院彈劾卓榮泰

行政院長卓榮泰。（資料照／趙雙傑攝）

針對行政院長卓榮泰揚言不副署法案，立法院民眾黨總召黃國昌、立法院國民黨團書記長羅智強以及藍委王鴻薇在司法及法制委員會共同提案，對賴清德總統、行政院長卓榮泰提出最嚴厲的譴責，並要求對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布，另外也針對卓榮泰拒絕副署「財政收支劃分法」之失職行為，具名移請監察院彈劾，委員會經表決後通過。

司法及法制委員會今(18)日開會，會中處理臨時提案，內容提到以我國歷來大法官解釋之見解，《憲法》第三十七條有關總統公布法律需經行政院院長副署之規定，係對總統權力的制衡，然而賴清德總統、卓榮泰院長卻扭曲《憲法》第三十七條之憲政意義，對於國會三讀通過之《財政收支劃分法》修法，總統拒絕公布，行政院院長拒絕副署，創下憲政史上嚴重惡例。

臨時提案指出，若行政權可恣意推翻國會三讀通過之法律，僭越司法權隨意認定法律是否違憲，權力分立原則將蕩然無存，無異於綠色獨裁體制，為捍衛民主憲政，爰建請做成決議，「對賴清德總統、卓榮泰院長毀憲亂政作為，提出最嚴厲之譴責，並要求賴清德總統、卓榮泰院長對於國會三讀通過的法律，應依憲法副署、依法公布，另針對卓榮泰院長拒絕副署「財政收支劃分法」之失職行為，由提案委員具名移請監察院彈劾卓榮泰院長」。

黃國昌發言時痛批，中華民國憲政史上，從來沒有一部法律，在立法院三讀通過之後，甚至在經過覆議程序，被立法院否決覆議維持原決議以後，而總統可以不公布法律、行政院長可以不副署的，從來沒有過。

他指出，《中華民國憲法增修條文》第三條第二項寫得非常的清楚，法律案經過行政院提覆議，立法院決議維持原決議的時候，行政院必須接受，白紙黑字沒有任何模糊的空間，去年12月25日，總統府祕書長潘孟安列席的司法法制委員會備質詢時回覆，總統會公布，如果不副署、不公布，會造成憲政危機，言猶在耳。

黃國昌表示，去年「財政收支劃分法」修正通過以後，行政院主張違憲，但是在憲法法庭沒有做任何裁決以前，這個法律還是有效的，這是民主憲政的ABC，然而現在是變本加厲到，行政權主觀認為三讀通過的法律違憲，總統可以不公布。

他痛批，什麼時候中華民國的《憲法》給總統、行政院院長如此大的權力，大到踐踏國會的立法權，大到自己扮演大法官的角色，行政、立法、司法，三權集於一人之身，集於賴清德之身。

黃國昌強調，民眾黨黨團會正式在立法院院會提出彈劾案，藉由全院委員會審查，在《立法院職權行使法》規範的非常清楚，被彈劾人也就是賴清德，必須要列席說明，看屆時是否又會說《立法院職權行使法》違憲，「看這個總統要違法違憲、自居太上皇到什麼程度」，而面對賴清德跟卓榮泰這種毀憲亂政的行為，立法院在野黨或許沒有足夠的票數可以讓彈劾案成立，但是在憲政史上，開大門走大路應該遵循的憲政程序，還是要進行。

