立法院否決NCC 律師：行政院自己要想辦法

[NOWnews今日新聞] 行政院提名4名NCC委員，但遭藍白聯手封殺，行政院長卓榮泰怒批藍白沒誠信，他已遞出橄欖枝，甚至遞出半個橄欖園，卻沒有善意回應。不過律師呂秋遠說，立法權掌握在在野黨手中，是到2028年都不會改變的事實，現在也沒有大法官會議，理論上應會行政權獨大，怎麼會搞到現在這樣的僵局？行政院應想辦法解決，不論是妥協的藝術，或是對抗的魄力。

呂秋遠說，立法院否決NCC被提名人，恐會使NCC的運作「出現相當嚴重的問題」，但即使如此，一般民眾並不會關心，他們在意的還是水電瓦斯不能漲價、健保醫療要多快好省，這些日常小事，就算執政黨將問題歸咎給在野黨，民眾還是認為，行政權自己要想辦法解決。

呂秋遠提出兩種方向。他說，妥協的方式是與「罷免不了的民眾黨」或具地方利益的國民黨立委交換條件，以推動法案、人事與預算；對抗的方式則包括拒絕違憲法案副署，或在大法官恢復職權前，讓所有聲請釋憲的法案「暫停適用」，交由行政法院判斷。他並指出，大法官缺位理論上「痛的是立法權，不是行政權」，不解為何行政端反而陷入困境。

他進一步表示，目前的政治局面呈現「行政權沒有方向、立法權信心滿滿」。他提醒，2026年與2028年選舉即將到來，若行政與立法持續由不同政黨掌握，政府勢必要在妥協或對抗間作出選擇。他以大法官任命為例認為，若立法部門把大法官視為「闌尾」，行政部門就要讓對方覺得「其實是胃潰瘍」，迫使其正視問題。

最後，呂秋遠呼籲行政部門「努力解決目前的僵局」。他表示，立法權濫權「許多人都知道」，但大罷免已做出結論，接下來就是行政端的責任。他強調，民眾不在乎行政、立法的權力分際，也不在乎責任歸屬，只在乎「啊問題是解決了沒？」並提醒行政單位，「請好好善用你們手上，人民賦予給你們的權力，好嗎？」

