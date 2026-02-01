立法院呼籲 政府落實員工協助方案、調整環境文化
發生在2013年7月的洪仲丘事件，引發外界對於軍中的心輔體系以及服役環境的關注；不過根據立法院2024年「政府推動公私部門員工協助方案現況研析」報告以及國防部相關數據指出，民國107年至民國113年4月止共有125人因公殉職、113人自裁，呼籲政府落實員工協助方案並調整環境文化，以利留才攬才。
立法院報告表示，國家政事多元，公職人員對外代表政府行使公權力，同時辦理業務服務民眾，捍衛國家社會安全，其身心健康影響政府治理效能。
報告引述監察院新聞稿指出，據監察院111年9月27日新聞稿，某陸軍部隊108至109年間7個月內發生2起軍士官輕生死亡事件，調查發現其時軍隊仍存在斥責領導管理文化、不當管教行為、心輔流於形式、對於軍旅生活適應協助輔助機制嚴重失靈與僵化、為求表現而採行違規與失當之業務管制舉措、軍官自費購置料件以因應改正裝檢缺失、頻於夜間作業與加班趕製資料、人力不足與異動頻繁致長期缺額、業務代理卻虛應故事、不適服輔導機制在基層部隊窒礙難行等問題。
國軍於前線防守，紀律服從有其必要，台海緊張情勢下，軍職人員面臨高度壓力，身心健康攸關國境安全，但自監察院調查個案請其改進起至112年度間，國軍自殺人數不降反升，重新檢視問題、增加抗壓性及調整組織文化刻不容緩。
為此，國防部日前赴立法院針對「心理衛生制度實施後之影響探討、心理求助樣態原因分析及策進作為」專題報告，強調為促使官兵「勇於求助」，國防部以「個資保護、無須轉介、主動求助」為核心策略，自114年2月13日起推行「國軍心理健康照護方案」，與328所民間諮商輔導機構合作(身心科99、心理諮商所215、社工師事務所14) ，每人每年補助6次輔導費用，每次1600元／40分鐘。
報告指出，114年10月31日止，使用方案官兵計4860人次，「自主預約」比例為97％，顯示重視「個資保護」的照護措施，官兵無須透過幹部轉介即可預約，大幅降低使用門檻，增加主動求助意願，有效協助官兵解決心理困擾；合作機構於提供服務期間，如評估官兵具自殺企圖或高風險時，將即時通知「地區心理衛生中心」介入協處，以確保官兵安全。
至於官兵心理求助樣態原因分析，報告指出，114年國軍官兵求助態樣，經分析其原因包括「身心健康」、「環境適應」、「行為偏差」、「家庭因素」、「經濟因素」及「感情因素」等；另進一步以「單位類型」及「階級」分析，以「新訓單位」較為顯著，且其中以「二兵」居多、「少、中尉」次之，顯見新進或年資較淺人員確實較具心理照護需求，亦為輔導關懷重點。
★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。
★《中時新聞網》關心您，勇於求助，遠離網路霸凌！檢舉網路霸凌iWIN熱線：02-2577-5118、教育部反霸凌投訴專線: 1953。
