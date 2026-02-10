立法院因貪污案遭檢調搜索 10年內共有6件大事 其中這件最大條

立法院外觀。資料照。李政龍攝



無黨籍7連霸立委高金素梅因為涉及詐領助理費及詐領某協會補助款，今(2/10)日台北地檢署指揮調查局國安站前往高金素梅立委辦公室及住處等30處地點執行搜索。太報盤點近10年來檢調因為貪污案進到立法院搜索的大事件，其中大部分多與詐領助理費案有關，另外2020年6名立委捲入SOGO經營權爭奪戰，涉嫌收受賄賂弊案，檢調的搜索陣仗最龐大，為例年之最。

2016年1月19日，總統選舉後第3天，時任立法院院長王金平的左右手、祕書長林錫山，涉嫌從2012年起，陸續收受網遠科技公司3950萬元回扣，利用祕書長職權壟斷立法院電腦資訊採購業務，圖利該公司取得24件標案，總金額近2億元，當時台北地檢署指揮調查局北機站，搜索林錫山位於立法院辦公室等19處地點，並將林錫山傳喚到案，以涉犯貪污治罪條例罪，向法院聲請羈押禁見獲准。

2020年7月31日，國會驚爆跨黨派立委集體貪污醜聞！時任國民黨籍立委陳超明、廖國棟、民進黨籍立委蘇震清、民進黨前立委陳唐山、時代力量前立委徐永明及無黨籍立委趙正宇，分別捲入SOGO經營權爭奪戰及陽明山土地開發弊案。

台北地檢署指揮調查局北部、南部、東部地區機動工作站及台北市調查處、新北市調查處、桃園市調查處與基隆市、宜蘭縣、新竹市、新竹縣等調查站的調查官及檢察事務官共230餘人，兵分65路前往立法院涉案委員及助理辦公室執行搜索，檢察官複訊後，除了陳唐山以50萬元交保，其餘4名立委及時力黨主席徐永明，辦公室主任及行賄方共計10人，全都羈押禁見。

2022年12月15日，台北地檢署偵辦新竹市長當選人高虹安，在擔任民眾黨不分區立委時被控詐領助理費案，指揮調查局北機站兵分8路搜索，地點包括高虹安立委辦公室及相關住居所，訊後以涉犯貪污罪諭知60萬元交保。

2024年8月21日，民進黨籍立法委員林宜瑾，在台南縣議會議員、台南市議會議員、立法委員任內，被查出涉及詐領助理費共1412萬7388元，把公費當「私帳」花，包含「議員馬靴保養」、「議員衣物乾洗」、「鮮花（林媽媽生日）」、「林媽媽機車維修」。台南地檢署指揮調查局前往林宜瑾位於立法院辦公室等地執行搜索，檢方複訊後諭知100萬元交保。

2024年8月27日，國民黨立委鄭天財透過立委辦公室執行長張騰龍介紹認識9家公司負責人，業者利用各種名目行賄建立長期供養關係，行賄者還可以掛名「立法委員鄭天財國會辦公室特助」對外拓展業務，或請鄭天財幫忙喬事，台北地檢署指揮調查局北機站、檢察事務官搜索鄭天財立法院辦公室，經檢方訊問後諭知200萬元交保。

2025年2月20日，民進黨立委林岱樺在投入下屆高雄市長初選時，驚爆被控涉詐領助理費，檢調趕在立院開議前拂曉出擊，北高兵分多路，前往立法院、高雄服務處及住處搜索，當她被帶往調查局時，林岱樺突然對媒體高聲大喊「政治干預司法、司法干預初選」，檢方訊問後，諭知100萬元交保。

