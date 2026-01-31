立法院國民黨團公布修法成績單 自認「精準照顧人民需求」

立法院國民黨團總召傅崐萁。(資料照，記者陳逸寬攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院第11屆第4會期昨天(1月31日)畫下句點，國民黨團公布此會期通過的重大法案，包括公務人員退撫法、住宅法、外送專法、人工智慧法、所得稅法等。黨團強調，國民黨團發揮最強在野監督力量，主導並通過了多項關鍵法案。從搖籃到長照，從小資族到退休長者，努力讓每一份修法都能精準照顧人民的需求。

在居住正義與財政健全方面，通過了住宅法修正，增訂20%婚育社宅，避免少子化加劇；財政收支劃分法修正(補助款)，保障地方政府計畫型補助款比率，不得低於過去十年平均值，建全地方財政，導正中央政府集權集錢；財政收支劃分法修正(離島)，修正離島統籌款公式，確保款項順利分配：所得稅法修正，提高所得稅長照扣除額至每年18萬元，協助長照家庭。

退休保障與勞工權益方面，通過了公務人員退撫法修正，停止所得替代率調降，隨物價指數調整，保障退休權益；教職員退撫條例修正，停止所得替代率調降，隨物價指數調整，保障退休權益；農民退休儲金修正，提高政府對農民退休儲金的提繳比率至六成；勞工保險條例修正，保證政府撥補基金穩定財源，避免政府擺爛；外送專法：，保障消費者、外送員及業者三方權益，避免不當剝削；職業安全衛生法修正，強制事業單位分析潛在危害編列工安費用。

數位科技與個資保護部分，通過了人工智慧基本法，確立AI發展與應用的基本原則，促進數位平權；個人資料保護法修正，監督非公務機關個資保護，避免詐騙橫行；全民健康保險資料管理條例，完善健保資料在特定目的外利用。

環境永續與交通優惠部分，通過地質法修正，禁止在地質敏感區設置地面型或水面型太陽光電系統；發展觀光條例修正，嚴格規範國家級風景區內光電設置，守護景觀；使用牌照稅法修正(電動車)， 購買電動車免徵使用牌照稅優惠再延長5年；貨物稅條例修正(電動車)，購買電動車免徵貨物稅優惠再延長5年；公路法修正，通用計程車牌照比照優良計程車不受總額管控。

社會福利與醫療健康方面，通過使用牌照稅法修正(身障)，身障者同戶籍二親等車輛免稅，協助長照家庭；青年基本法，保障青年受教權，促進青年就業，減少失業：藥事法修正，強化掌握必要藥品供應狀況，採取穩定供應措施；藥害救濟法修正，完備藥害救濟制度，加強保障民眾用藥權益。

政府治理與媒體規範方面，通過衛星廣播電視法修正(執照)，執照效期改為九年，捍衛言論自由，拒絕政府濫權；衛星廣播電視法修正(過渡期)，延長經營他類頻道節目供應事業的許可申請過渡期至4年，建立公開透明機制；公共電視法修正，刪除公視董事任期屆滿可自動延長的規定，終結政府擺爛；政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例修正，拒絕政府不當清算打壓曾隸屬政府之非綠公益團體；立法院組織法修正，提昇國會助理權益，建立國會幕僚專業制度；公務人員考績法修正，留職停薪可有年終考績，協助生育養育，並對公務員職場重大違失零容忍。

