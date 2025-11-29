立法院國民黨團：重啟核電才是正解

〔記者施曉光／台北報導〕針對經濟部昨日公告核二、核三廠評估具有再運轉可行性，並開始進行評估程序，立法院國民黨團書記長羅智強今日公開呼籲民進黨政府，在確保安全的前題下，儘速重啟核電，才是解決當前台灣能源困境的正解，如果只是以拖待變，民進黨就是台灣國家發展的罪人，通膨居高不下的幫凶。

羅智強表示，民進黨政府為騙票死抱非核神主牌，激進式的推動綠能，造成環境被破壞、國人用肺發電、台電瀕臨破產、中油連年虧空、政商勾結貪腐不斷等各種亂象，這些都是錯誤能源政策所造成的惡果。

羅智強提醒，不論賴政府是因電力備轉容量不足，或是因在鉅額財務壓力下不得不改邪歸正，就請民進黨政府儘速完成相關行政程序，加速重啟核電，還給全民乾淨、低價、安全、穩定的用電，解救台電、中油脫離無止境虧損的無底洞，才是當前政府刻不容緩，最該做的事。

