立法院大亂鬥10人遭起訴！3立委不滿發文

立法院於過去爆發多次肢體衝突，北檢偵結後起訴10名立委。（圖／東森新聞）





台北地檢署今（12日）依傷害、強制及過失傷害等罪嫌，起訴共10名立法委員。據了解，起訴源自立法院過去審議國會職權相關法、選罷法，以及「反廢死、反戒嚴」兩公投案修正期間，朝野立委曾爆發衝突，互控傷害。起訴消息公布後，立委林楚茵、王鴻薇及林月琴等人紛紛透過社群平台表達不滿。

台北地檢署今（12）日偵查終結，依傷害、強制及過失傷害等罪嫌，起訴民進黨立委柯建銘、林楚茵、林淑芬，以及國民黨立委陳玉珍、謝龍介、王鴻薇、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁等10人。檢方調查指出，林楚茵與王鴻薇於2024年7月8日因爭搶座位發生肢體拉扯，檢方指出，林楚茵曾雙手推擠王鴻薇，王鴻薇則揮手擊打林右臉，雙方均受傷，依法律提起公訴。

林楚茵、王鴻薇各自發文喊冤

對此，林楚茵在臉書表示，她尊重司法程序，將在法庭上據理力爭，並強調當時的影像畫面清楚顯示，是王鴻薇先行動手，並批評對方動手後的言語嘲諷挑戰道德底線。

王鴻薇則指控：「這是為了賴清德2028總統大位與國會多數佈局！」，指出在野黨遭大規模起訴，是民進黨為了影響在野立委的選舉權。她表示，民進黨立委僅有三人遭起訴，且僅一位是區域立委林淑芬，質疑此舉是為了達到威嚇效果，進一步阻止其他人參選。

林月琴：絕不和陳玉珍和解

此外，立委林月琴也在臉書發文，指控陳玉珍在立法院期間曾將她抱起重摔並踹傷，還宣稱：「打人是國會免責權」，如今北檢已依相關罪名對陳玉珍提起公訴。林月琴批評，國民黨竟僅回應此案是「司法企圖弱化在野監督」，質疑自己遭受身體傷害居然可以不咎責，並強調不會與陳玉珍和解，指出對方行為具有明顯惡意且毫無悔意。

