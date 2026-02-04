立法院大換血！民眾黨新會期21項優先法案出爐 自提國防特別條例入列

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立法院黨團上午召開「人民優先 民生優先」優先法案記者會。（圖／記者詹宜庭攝影）

民眾黨立法院黨團上午召開「人民優先 民生優先」優先法案記者會，公布立法院新會期民眾黨團的優先法案，包含民眾黨團版的國防特別條例草案、台灣未來帳戶特別條例草案及人工生殖法草案等21案。

黨主席黃國昌先是介紹黨團新成員，黨團三長由陳清龍擔任總召、王安祥任副總召、邱慧洳任幹事長。委員會分工方面，陳清龍進入交通委員會、王安祥加入外交及國防委員會、邱慧洳負責衛環委員會、蔡春綢進入教育文化委員會、洪毓祥進入經濟委員會；爭議焦點李貞秀則接續麥玉珍腳步，加入內政委員會。留任立委陳昭姿與劉書彬，分別轉至司法法制委員會及財政委員會。

民眾黨團公布21案優先法案，交通委員會部分，有為國庫把關的政府採購法、為國旅把關的發展觀光條例，以及新聞有價的新聞媒體與數位科技平台公平發展法草案；財政委員會部分，有挽救少子化的台灣未來帳戶特別條例草案、減少詐騙的虛擬資產服務法草案。

教育及文化委員會部分，有捍衛校園自治的大學法部分條文修正草案、保障運動員權益的國民體育法修正草案，以及讓孩子吃飽吃好的營養午餐專法。社會福利及衛生環境委員會部分，有兼顧生育自主與女性權益與兒童最佳利益的人工生殖法草案、解決醫護過勞的醫療法修正草案，以及健保永續的全民健康保險法修正草案。

經濟委員會部分，有增強數位國力的促進資料創新利用發展條例、杜絕肥貓條款的國營事業管理法修正草案、保障農民的老年農民福利津貼暫行條例修正草案。內政委員會有落實居住正義的租賃住宅市場發展及管理條例修正草案、保障投票權的不在籍投票法草案，以及避免執政濫權的戒嚴法修正草案。

外交及國防委員會部分，有民眾黨團版的保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫採購特別條例草案。司法及法制委員會部分，有無期徒刑不得假釋的刑法修正草案、禁止無限抗告的刑事訴訟法修正草案，以及檢審會引入外部委員的法官法修正草案。

