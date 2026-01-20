立法院大換血！ 民眾黨6立委請辭走人 韓國瑜：即使離開情誼仍長長久久

記者詹宜庭／台北報導

民眾黨立委拜會立法院長韓國瑜。（圖／翻攝畫面）

民眾黨設有兩年條款，包括立委黃國昌、張啓楷、林國成、黃珊珊、麥玉珍、林憶君等6人將於2月1日辭去立委職務。林國成、張啓楷、林憶君、麥玉珍中午拜會立法院長韓國瑜、秘書長周萬來，韓國瑜表示，立法院的結構非常巧妙，這樣的巧妙使得過去兩年院內表現精彩，攻防激烈。他特別感謝4位立委過去2年多對院本部的支持，「人生無不散的宴席」，即使離開立法院，情誼仍會長長久久。

民眾黨6位立委將於2月1日辭去立委職務，但陳昭姿因須推動《人工生殖法》修法納入代理孕母，白委劉書彬任職未屆滿2年，因此皆不須請辭。張啓楷、林國成、麥玉珍、林憶君於中午拜會韓國瑜與周萬來。

廣告 廣告

林國成發言時表示，民眾黨立委們將於1月30日卸任，今日特別前來拜訪，首先是感謝韓國瑜在院會中對白委的教誨與提攜；其次，雖然即將卸任，但不能忘記老朋友，因此特別前來辭行，感謝立法院過去提供政治舞台。他說，未來若院長有需要他們的微薄力量，「我們會追隨院長，永遠不會忘記韓院長。」

韓國瑜回應，感謝4位立法委員特別前來。立法院是鐵打的，立法委員則是流水的。他自35歲起在立法院任職至今，雖然中間曾離開一段時間，但整體來說已待了相當長的時間。他肯定4位立委在短短2年任內對於法案與預算的用心推動，並表示他們在各自的領域裡都極其努力，這點大家有目共睹。

韓國瑜指出，立法院的結構非常巧妙，這樣的巧妙使得過去兩年院內表現精彩，攻防激烈。他特別感謝4位立委過去2年多對院本部的支持，「人生無不散的宴席」，即使離開立法院，情誼仍會長長久久。他也邀請4位立委隨時回來立法院，「這裡是你們的娘家」，歡迎常來看看、常來往。展望未來，立法院的攻防永不會停止，但不忘初心，期盼各位的經驗能夠傳承給新任立委，幫助他們快速進入狀況，因為一個有效率的立法院是國人所期待的。

更多三立新聞網報導

轉機被抓雲林男返台「感謝韓國瑜」 外交部：駐處協助住宿交通還陪就診

願促成「大和解咖啡」！趙少康喊大家互讓一步：很願意擔任「媒婆」角色

哇 …歷史鏡頭！傅崐萁、柯建銘手牽手不到10秒 鄭麗文一出手破功了

新書自爆咬女老師屁股！趙少康笑揭「這原因」 韓國瑜：可惜沒寫愛情觀

