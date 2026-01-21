▲立法院委員會處理彈劾案，衛環仍加開委員會處理身權法。

【互傳媒／記者 陳昌毅／雲林 報導】今(21)明(22)兩日立法院召開全院委員會，處理藍白兩黨提出的彈劾總統案，為此立法院內政、經濟、交通、教文、司法、財政以及國防外交委員會均停開會議，唯獨社會福利及衛生環境委員會今日仍然召開委員會，審查《身心障礙者權益保障法》草案。

衛環召委劉建國表示，今天是全院委員會，但因為身權法攸關身心障礙者權益，而且因為行政院版本送出時間太晚，導致審查進度落後，因此仍然召開委員會，盡速來進行審查，期盼能凝聚最大共識，真正照顧身障朋友。

立委劉建國擔任衛環召委以來，排定的議程，向來被稱為「鋼鐵議程」。他排審法案從不畏懼法案的複雜與困難，例如爭議巨大的《人工生殖法》草案，劉建國排審時無懼各界「過水」的質疑，僅以「衛環委員會在立法院8樓，水要淹過機會不大，水很難過啦！」，直接向各界證明自己絕對不會草率處理，並讓委員暢所欲言，仔細審查。

19日至23日的衛環議程，召委劉建國也是不改一貫風格，不僅全院委員會依舊安排審查《身權法》外，週一(19)更是安排《藥事法》以及《藥害救濟法》雙法草案審查，並順利送出委員會。同時在週，五(23)也安排《病人自主權利法》以及《兒童托育服務法》的法案協商，力求盡快完成法案審查，保障民眾權益。