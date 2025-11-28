立法院委員會運作大公開 陳錫欽披露政策決策關鍵實務

（記者陳志仁／台北報導）立法院教育及文化委員會主任秘書陳錫欽博士今（28）日應世新大學邀請，以「政策倡議與遊說：立法院各委員會組織法及議事運作」為題進行專題演講；陳錫欽期許，透過經驗分享與知識推廣，能為台灣的民主教育、國會專業化及政策品質提升帶來正面助益。

圖／立法院教育及文化委員會主秘陳錫欽博士（右二）應世新大學邀請，以「政策倡議與遊說：立法院各委員會組織法及議事運作」進行專題演講。（王崇欽提供）

陳錫欽分享他與團隊共同編撰、被視為立法院首部針對委員會實務操作的系統性指南的專著，外界常聚焦質詢畫面，但立法運作的核心其實在各委員會，「理解委員會如何運作就是掌握政策形成的關鍵」；兩本著作並非僅將法律條文彙整，而是從實務角度出發，提供如何正確操作、如何遵循程序與規則的具體指引。

圖／立法院教育及文化委員會主秘陳錫欽博士應世新大學進行專題演講，吸引眾多行政管理及公共事務領域學生參與。（王崇欽提供）

世新大學行政管理系教授梁世武表示，立法院長期缺乏結構化、具操作性的實務參考書，新進助理及議事人員往往必須靠自身摸索；肯定陳錫欽長年投入編撰的努力，認為這套著作成功將複雜的議事規則系統化，轉化為易懂又能立即應用的手冊，對立法院內部傳承與外部研究者皆具重大價值。

世新大學指出，希望透過此次講座，讓學生在課本之外接觸到國會議事背後的運作邏輯，超越課本理論，強化政策分析與公共事務實務能力；這套指南的適用對象，不僅包含國會助理、幕僚及議事人員，也可作為學術研究者、媒體工作者與關心國會透明的公民之重要參考。

