立法院審查《陸海空軍刑法》修法 國防部：有助穩定軍心

記者張雅淳／臺北報導

立法院第11屆第4會期司法及法制、外交及國防委員會今（8）日實施第1次聯席會議併案審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案，聚焦近年現役軍人以言語、文字等方式對敵表達效忠案件，期兼顧嚇阻滲透、維護軍紀與法律明確性。聯席會議最後決議，本案另訂期續審，以確保法條周延性。

現行《陸海空軍刑法》第24條係規範「不盡其應盡之責而降敵」行為，對於僅以言語、文字等方式對敵表達效忠，尚缺乏明確處罰規定。為補強法制不足，行政院等版本主張增訂「對敵人為效忠之表示」處罰規定，明定現役軍人若以言語、舉動、文字等方式對敵表達效忠，處1年以上、7年以下有期徒刑，以提升嚇阻效果。另針對不盡職責而降敵行為，亦建議加重刑責至3年以上、10年以下，並研議納入預備犯、陰謀犯規範，以強化國家安全防護網。

廣告 廣告

針對立委關切軍人揮舞五星旗、拍攝投降影片等案件，應透過修法落實軍人國家忠誠義務，國防部副部長鍾樹明上將表示，近年具體案件包含刺探機密、簽署投降書、發展組織等共7件，草案修正有助穩定軍心；並指出，目前軍人洩、違密行為多依《貪汙治罪條例》論處，惟若僅對敵人表示效忠而未設刑責嚴禁，恐對部隊軍紀與安全造成嚴重影響。司法院刑事廳副廳長顧正德則提醒，「效忠之表示」涵義廣且刑度不輕，建議增列構成要件，俾利法官於個案中審查行為是否侵害或危及軍事利益，以符合以法益保護為核心的立法目的。

國防部法律事務司司長吳逸聖中將表示，現役軍人若失職並降敵，已違反保衛國家安全的忠誠義務，情節嚴重，應加重處罰；吳逸聖提到，增訂處罰規定有助補強現行法制不足、發揮嚇阻效果，對於司法院所提的相關建議，國防部可於逐條審查時再行深入研議，盼在維護國家安全與確保法律明確性間取得平衡。

立法院第11屆第4會期司法及法制、外交及國防委員會第1次聯席會議併案審查《陸海空軍刑法》第24條修正草案。（記者張雅淳攝）

國防部副部長鍾樹明上將指出，草案修正有助穩定軍心。（記者張雅淳攝）

國防部法律事務司司長吳逸聖中將於會議中，說明《陸海空軍刑法》第24條修正草案重點，強調修法有助維護國家安全及軍事利益。（記者張雅淳攝）

司法院刑事廳副廳長顧正德於會議中指出，「效忠之表示」範圍廣且刑度不輕，建議增列要件，供法官就個案審查是否侵害或危及軍事利益。（記者張雅淳攝）