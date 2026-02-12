立法院審法案多次爆肢體衝突 謝龍介、柯建銘等10立委遭起訴
立法院民國113年、114年發生多起肢體衝突，多名立委互控傷害。北檢今天（12日）偵結依傷害等罪起訴立委謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪、黃仁、林淑芬、林楚茵、王鴻薇、陳玉珍、柯建銘。檢察官認為，蓄意的肢體動作，顯然是與行使職權無關的行為，不在憲法相關條文保障之列。
另外，立委洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲、徐巧芯獲不起訴處分。
立法院在民國113年5月17日審議國會職權相關法案，進入逐條討論時，立委間爆發衝突，藍綠立委均有人送醫治療。
民進黨立委邱志偉指控，當天他嘗試靠近主席台時，遭國民黨立委廖偉翔、邱鎮軍與黃健豪將他從高處推落主席台，他嘗試抓住主席台，卻遭國民黨立委謝龍介將他拽落至地面，致使頭部後側著地，造成頭部外傷腦震盪、頸部鈍挫傷。
民進黨立委郭國文則指控，國民黨立委洪孟楷、黃仁、呂玉玲與張嘉郡刻意將他推下高台，洪孟楷等人不顧別人死活，用暴力將他推下導致尾椎骨折。
台北地檢署今天依傷害罪起訴謝龍介、廖偉翔、邱鎮軍、黃健豪（以上四人由邱志偉提告）、黃仁（郭國文提告）。洪孟楷、張嘉郡、呂玉玲三人則因罪嫌不足，獲不起訴處分。
另外，民進黨立委沈伯洋指控，113年5月17日晚間7時許，邱鎮軍為了防止他向主席台方向前進，雙手拉住他的衣物往下拉，導致他頭頸部朝下，摔落到主席台下方走道，造成頭部外傷併腦震盪症候群、左臉鈍挫傷及四肢多處擦挫傷等傷害。檢察官依傷害罪起訴邱鎮軍。
民進黨立委陳亭妃指控，各黨派立委於113年5月17日上午，為了搶先進入議場登記，徐巧芯為了阻止她先進入議場，兩度以腳踹她的腳部，造成她跌倒，造成多處挫擦傷、出血，提告徐巧芯傷害罪。
檢察官勘驗當天的監視錄影畫面，發現當天上午議會門口一打開，多名立委湧入議場，包括陳亭妃、徐巧芯等前方立委，因後方推擠而跌倒，依相關事證無法認定陳亭妃的傷勢必然是徐巧芯所為，因此將徐巧芯不起訴處分。
立法院會在113年5月24日審理國會職權行使修法，朝野立委進場張貼布條時，一度發生肢體衝突。時任民眾黨立委麥玉珍，指控民進黨立委林淑芬打人。檢察官調查發現，林淑芬出手揮打麥玉珍臉部，導致麥玉珍左臉挫傷，依傷害罪起訴林淑芬。
檢方表示，113年7月8日，立法院201會議室審議選罷法修正案，民進黨立委林楚茵坐在主席台座椅上，國民黨立委王鴻薇為了爭搶座椅，與林楚茵發生拉扯，雙方分別以掌摑、踢踹等方式互毆，兩人均有受傷，檢察官依傷害罪起訴王鴻薇、林楚茵。
113年12月6日，民進黨立委林月琴不滿國民黨立法院黨團無預警變更議程，將選罷法修正案排入議程並杯葛議事，與藍委發生爭衝突，國民黨立委陳玉珍在過程中，以強行環抱方式，將林月琴抬離地面，然後摔擲到地面，再以右腳踢踹林月琴，造成林月琴多處受傷。檢察官依傷害等罪起訴陳玉珍。
114年3月25日，立法院審議藍委所提兩項公投案，民進黨立委柯建銘為了表達對議事程序的不滿，拿著兩段式具伸縮功能的枴杖，用力敲擊議事人員前方桌面兩次，不料枴杖前段往前噴飛，擊中徐巧芯的右側下手臂，徐巧芯提告傷害。
檢察官認為，柯建銘當時因為對議事程序不滿，而持拐杖敲打桌面，並無證據有傷害徐巧芯的故意，因此依過失傷害罪起訴柯建銘。
北檢在偵辦期間，多名立委引用司法院釋字第435號解釋理由書，主張他們的行為屬於政治性言論表達，不應該受刑事上的訴追。但檢察官認為，蓄意的肢體動作，顯然是與行使職權無關的行為，不在憲法相關條文保障之列。
