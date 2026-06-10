立法院審軍公教薪資法案 全教總籲：盡速終結黑箱調薪

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立法院今（10）日排案審查《軍公教人員待遇調整條例》草案。全國教師工會總聯合會表示，軍公教待遇調整法制化及審議機制民主化，是全教總自2019年以來持續倡議的重要改革方向。（本報系資料照）

立法院今（10）日排案審查《軍公教人員待遇調整條例》草案。全國教師工會總聯合會表示，軍公教待遇調整法制化及審議機制民主化，是全教總自2019年以來持續倡議的重要改革方向。歷經多年努力，相關法案終於進入立法院委員會審查程序，象徵軍公教待遇調整的制度性改革跨出關鍵一步。

全教總說明，台灣面臨日益嚴峻的教師人力短缺、教師招募與留任困境，如何吸引並留住優秀教育人才，已成為政府必須正視的課題，然而現行軍公教待遇審議機制長期由行政部門主導，審議委員會雖有教育主管機關及學者專家參與，但真正受到待遇決策影響的基層教師及其組織，卻沒有正式參與席次，審議過程及決策依據也欠缺充分公開，不僅基層人員難以表達意見，社會各界亦無從有效監督。

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全教總認為，保障教師參與待遇審議的權利，讓全國性教師組織代表得以進入正式審議機制，表達教育現場與基層教師意見，是對教師專業及勞動權益最基本的尊重，也有助於提升教師士氣、穩定教育人力，進而維護整體教育品質。

全教總理事長葉青芪強調，薪資不僅關係個人的實質生活水準，更反映國家對專業價值與職業尊嚴的重視。而勞工透過協商爭取勞動條件改善，是民主社會的重要價值，政府作為軍公教人員的雇主，更應帶頭落實民主參與及實質對話，讓基層軍公教人員及其組織代表進入待遇審議機制，提升制度正當性與社會信任。

全教總特別感謝民眾黨團及翁曉玲、鄭天財、王鴻薇等立法委員所提版本，採納全教總長期主張，將客觀經濟指標及基層代表參與納入制度設計。期待透過法制化，建立客觀、合理、透明且可預測的待遇調整機制，將經濟成長率、消費者物價指數、民間薪資水準及政府財政狀況等因素，明確納入評估標準。

全教總呼籲，行政院與立法院共同推動制度改革，盡速完成立法並實施，真正終結軍公教待遇調整長期欠缺透明、基層無從參與的問題，使我國軍公教待遇審議制度走向專業、透明、民主及可預期的正軌。

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