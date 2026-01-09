立法院審預算「如如不動」 行政院呼籲地方政府動起來

立法院今（9）日仍然「如如不動」未排審今年度中央政府總預算案，以及行政院所提《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案》與院版《財政收支劃分法》等案，行政院發言人李慧芝批評立法院如此是在虛耗時間，阻礙建設，她並呼籲地方政府發出必要的提醒。

李慧芝說，立法院延長第11屆第4會期的會議時間，卻不處理攸關民生地方的總預算，也不審查國防特別條例，是在浪費寶貴的防衛時間，更是在虛耗國人的時間，阻礙政府照顧國人、建設地方、推進AI科技的速度。

廣告 廣告

​李慧芝呼籲全國受影響的地方政府，提醒各地方區域立法委員，放下不必要的政治算計，實質審查總預算、國防特別條例以及院版財劃法，才能讓地方建設更均衡、國防實力再提升、國家發展更進步。

更多風傳媒報導

