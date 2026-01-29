立法院將休會！總預算卡關154天 行政院喊速審總預算、別再審爭議法案
記者盧素梅／台北報導
立法院本會期將在明天院會結束後休會，但中央政府總預算遲遲未能審議，對此，行政院發言人李慧芝今（29）日表示，立法院已阻擋今年度總預算154天，她喊話，立法院在野黨團把握本會期最後的1個工作天，盡速審查今年度中央政府總預算，而不是持續審議爭議法案。
行政院今天舉行院會後記者會時，媒體詢問，明天是立法院本會期最後一天，《黨產條例》明天可能在立法院三讀，行政院對此是否有討論或因應？會不會提出憲法救濟？另外，國民黨立法院黨團總召傅崐萁引用立法院預算中心數據，說扣除新興計畫後，總預算實際可動用高達92.5%，這個數據是真的嗎？
對此，李慧芝說明，《黨產條例》是經過大法官釋字第793號解釋，認定是合憲的法規；而救國團的屬性也在憲法法庭112年憲判字3號判決中確認，今天下午立法院也會針對本案協商。
李慧芝呼籲立法院，要尊重大法官與憲法法庭的決定，也要了解現在在法院進行的訴訟，包括黨產會等相關部會下午協商時，就會和立委們做說明應該要維持現行的法規，「今天是總預算會期的最後兩天，立法院應要把握最後的時間審總預算，而不是審這些爭議法案」。
李慧芝指出，行政院去年8月19日將總預算送入立法院，今天是1月29日，算起來已154天沒有審總預算；在野黨團想先行動支的718億預算，只占總預算3兆350億的2%，但不論占比多少，立法院就是百分之百沒審總預算。
李慧芝並指出，如果先同意先行動支，也並不是經過審議的總預算，所以才會說公務員執行會很困難，因為未來還是可能被刪除、凍結，而行政院秘書長張惇涵在立法院也講得很清楚，只要是經過審議、有效法律都會執行。
李慧芝強高，希望立法院能一體審議總預算，先抽出部分同意先行動支，不代表預算審議，也希望不只718億很重要，包括花蓮雙軌鐵路電氣化、桃園鐵路地下化、嘉義市區鐵路高架化、衛福部數位基礎建設11億都非常重要，且都在3兆350億總預算中。她並喊話，這一本總預算應該要在這會期審議，而不是持續審議爭議法案。
