立法院將休會 行政院：盡速審查今年度總預算

記者郭曉蓓／臺北報導

立法院本會期將在明日院會結束後休會，行政院發言人李慧芝今（29）日在行政院會後記者會表示，行政院所提的中央政府總預算，立法院已阻擋154天，呼籲立法院盡速審查今年度中央政府總預算。

李慧芝指出，卓揆今日在行政院會就向立法院第11屆第5會期提出書面施政報告裁示，決議通過，並由行政院函送立法院。李慧芝轉述卓揆指出，此次施政報告內容是架構在今年度中央政府總預算，但總預算至今還未開始審議，他強調還是要按照總預算各項計畫與政策落實執行；這項施政報告是否能夠順利完整執行，必須再次請立法院能夠盡速審議中央政府總預算，才能在兩院共同合作下，將施政報告變成人民權利的保證書。

李慧芝提到，行政院在去年8月19日把總預算送到立法院，今天是1月29日，立法院有154天沒有審總預算。另對於立法院在野黨團日前提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出先行動支，李慧芝說，718億元只占總預算3兆350億元的2%，無論占多少，立法院是100%沒有審總預算。如果是同意先行動支，並不是經過審議的總預算，公務員執行起來會很為難，因為未來還是有可能被刪除、被凍結，希望立法院能夠一體審議總預算。

李慧芝說，新興計畫718億元之外的所有預算也都很重要，像是花東鐵路雙軌電氣化、桃園鐵路地下化、嘉義市鐵路高架化、衛福部的數位基礎建設，所以一整本總預算應要在這個會期被審議，而不是持續審爭議法案。

行政院發言人李慧芝今日在行政院會後記者會，呼籲立法院盡速審查今年度中央政府總預算。（記者郭曉蓓攝）