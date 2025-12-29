立法院年度代表字「毀」！公督盟批藍白毀憲亂政：紅色勢力有機可趁

記者楊士誼／台北報導

在民眾票選下，公督盟今（29）日公布今年度立法院代表字，今年代表字為得票率51％的「毀」奪下，第二名則為得票率43％的「滲」。公督盟表示，可見公民對國會違法擴權、憲政陷入僵局有極大擔憂，藍白主導的立院踐踏程序正義、刻意延宕總預算案，近乎毀憲亂政。而公民也日漸感受到立法院的國安危機。此外立院年度新聞，也由年初「總預算審查亂象」奪下76％得票率。

公督盟表示，人民所見的國會現況，是惡意的政治攻防不斷，延會頻繁卻議事效率低落。甚至連明年總預算仍一毛未審，形同為重演年初「總預算之亂」鋪路，讓預算審議再度陷入失序風險。而面對長期無解的國會僵局，行政院長以「不副署」回應，在野黨則拋出「彈劾總統」主張，使得朝野對立持續升高；所幸憲法法庭重啟，並且宣告憲訟法部分違憲，為紛亂的憲政局勢帶來一線曙光。

公督盟指出，立法院年度代表字則由「毀」字過半數獲選，擁有 51% 的得票率，凸顯出公民對國會不斷違法擴權與陷入僵局有極大的擔憂。「毀」字的說明提及：回顧本屆在野黨多數聯盟所主導的立法院，多次踐踏程序正義，強推違憲擴權法案、癱瘓憲法法庭運作、封殺多項重要法案與人事案，以及刻意延宕總預算案，讓朝野失去互信基礎，這一連串行為近乎「毀憲亂政」。

公督盟續指，第二名則為獲得 43% 得票率的「滲」，表示公民也日益感受到立法院的紅色滲透與國安危機對民主體制與台灣主權所帶來的風險。近年中國惡意滲透與共諜案消息頻傳，立院助理也不分政黨遭到滲透，而立院國安漏洞百出的同時，在野黨立委竟還頻頻阻擋國安法案、刪減國防預算，甚至試圖修改國籍法、民代貪汙助理費除罪化，讓紅色勢力更有機可趁！

公督盟也指出，「毀」字對於過去一整年的憲政運作，彷彿本屆立法院朝野僵局與憲政僵局的縮影。本應進行公共討論的議場成了政治惡鬥的空間，本應認真審查、向選民負責的法律案與預算案則成了政治報復的工具，公督盟強調，民主的自我修復仰賴公民持續參與監督，當立法院無法進行理性的辯證與討論，公民社會更應站出來，讓民主韌性得以發揮！特別是，2026 年地方選舉進入倒數階段。公督盟提醒，民主不是投票當天才開始；期望有更多公民夥伴共同參與監督工作，才能夠修復亂象頻傳的立法院和地方議會，讓台灣民主逐步回歸正常運作。

公督盟另表示，今年十大新聞由「114 年初總預算審查之亂，亂刪、亂凍，導致法定預算金額算不出來，政院提覆議補救，遭立法院國、眾兩黨否決！」獲得 76%的得票率，是今年公民對立法院最印象深刻的事件；年初立院總預算審查，在野黨上千筆亂刪、亂凍提案引起社會高度反彈，且提案存在多項明顯疏失，因此表決過程頻繁出現臨時撤案或修改內容的情況，凸顯本次預算審查過程的混亂。

