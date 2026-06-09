立法院延會 卓榮泰2度疾呼「萬事莫如預算急」趕快審完預算
〔記者黃政嘉／新北報導〕立法院本會期起進入延會，行政院長卓榮泰今午受訪回應，兩度說到「萬事莫如預算急」，呼籲趕快把預算審完，不要只會延會，才是國會對人民最好的交代。
卓榮泰今午訪視新莊聯合辦公大樓各進駐機關員工子女非營利幼兒園前受訪表示，國會開會很重要，應該是要保護國家、保護人民，現在「萬事莫如預算急」，今天大家都在擔心接下來的大雨，早上他也到了氣象署，但相關的預備金跟災損金，如果預算不能過，那到底要怎麼使用？
他表示，希望國會在延會的過程中，「萬事莫如預算急」，趕快把預算審完，還有很多人民的各種福利照顧、國家的經濟發展，科技發展，還有重要的國防相關產業等，都必須要好好的趕快把預算審完，不要只會延會，但是排了很多的考察，排了很多跟現在不相關、不急迫的法律預算案、排自己喜歡的法律案，對於福國利民確實並沒有大的幫助，所以還是希望能夠把預算盡速審完，這樣才是國會對人民最好的交代。
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