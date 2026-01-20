立法院彈劾總統審查會21日登場 賴清德不出席原因曝光
立法院藍白陣營發起針對總統賴清德的彈劾案，明天（21日）連續2日舉行審查會，並邀賴清德至立法院說明。不過，賴清德今天發函給立法院長韓國瑜表示，「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。」也就是說，賴明後2天不會出席立法院的審查會。
由於賴清德不出席，原本審查形式改由各黨團推派的立委發言，每人發言10分鐘，分別為國民黨團15人、民進黨團15人、民眾黨團2人。
明天發言順序為張啓楷、鍾佳濱、傅崐萁、黃國昌、沈伯洋、羅智強、陳培瑜、黃健豪、王鴻薇、許宇甄和牛煦庭。
國民黨立院黨團今天晚間發出新聞稿表示，對此表達最強烈的譴責與遺憾，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向全民說明，賴若自認清白、坦蕩，何懼之有。
國民黨團指出，明天全體黨籍立委將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府的違法亂紀攤在陽光下。
更多鏡報報導
彈劾賴清德公聽會第二場 藍白批賴違憲慣犯又獨裁、綠重申應倒閣
彈劾總統公聽會爆口角！白營學者批綠委欺壓人民 莊瑞雄反嗆「胡說八道」
彈劾賴清德公聽會朝野交鋒 綠營學者酸藍白不敢倒閣：打假球轉移焦點
110萬人瘋傳的奇蹟！偶像教父新女團25歲成員「長髮飄逸照」神定格 網驚：一眼奪魂
其他人也在看
拜會挺憲派議長議員但「拒簽協議」 陳亭妃破冰之行觸礁
民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃，20日拜會挺憲派的議長邱莉莉，20多位挺憲派議員也陪同出席，雙方密室會談45分鐘後，陳亭妃丟下一句「OK啦！」即離去，邱莉莉則對陳亭妃沒有簽署由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，表示遺憾。由23名議員簽署的「2026民進黨勝選共同聲明，三點協議保證」，包括：一、秉持民進黨創黨40周年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確的切割。二、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人。三、大選後的正副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長人選。民進黨團總召李宗翰說，今天是為了民進黨團結的拜會行程，會談過程中，陳亭妃承諾黨團自主產生議長，但很可惜有23位議員連署簽名的書面聲明，她並沒有簽署，讓我們感到遺憾。邱莉莉說，陳亭妃非常誠意地來拜訪，但很遺憾沒有完全達成共識。在選舉過程中，很多市民朋友的問題，我們也希望能夠透過此次的連署，讓社會大眾比較清楚一點，但陳亭妃除了部分口頭承諾外，並沒有連署聲明。陳亭妃則強調，將安排時間正式拜會民進黨團，台南一定要贏、議員「全壘打」。更多新聞推薦台灣好新聞 ・ 6 小時前 ・ 77
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 1 天前 ・ 252
美車有望「0關稅」？ 政院證實：美方要求全面開放
台美對等關稅確定降為15%，不過美製進口車的關稅尚未公布，日前有消息傳出關稅有望調降到0%，引發大眾對台灣車市的熱烈討論。而經貿辦總談判代表楊珍妮今（20）日表示，美方要求我方全面市場開放，希望可以對齊鄰近東南亞國家全面市場開放情形，並參考過去我方與他國FTA的開放程度，至於美製進口車關稅是否會調降，楊珍妮說明，汽車市場開放的降稅，將會與美方進行協商，一旦雙方簽署協議之後，談判團隊會完整報告。EBC東森財經新聞 ・ 9 小時前 ・ 92
在野搶高地1／白委髮夾彎不卡軍購條例 藍傳親美派場外集結架空黨中央
民眾黨針對日前行政院提出八年約需對美砸新台幣1.25兆元、全名為《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》的「國防採購特別條例」喊出堅決反對，對此美方屢次磋商，才敲定由黃國昌率候任立委王安祥、民眾黨國際部主任林子宇、民眾黨立院黨團主任陳智菡等人快閃訪美做為...CTWANT ・ 16 小時前 ・ 94
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 767
又有共諜落網！「這政黨」幹部接受中國招待還介選 法院出手重判
即時中心／高睿鴻報導為達統戰目的，中共惡意滲透台灣的手段越來越多元，甚至將魔爪伸進民間；為此，台灣政府及檢調系統近日積極肅清匪諜，並讓法院定奪相關案件。高院最近就接獲1案，得知「統一聯盟黨」屏東分會會長張存逢、總幹事黃榮德，不僅在2024年總統大選期間，與中國台辦官員密切聯繫、更接受落地招待、低價餐飲及旅遊等，換取事後協助宣傳、支持國民黨正副總統候選人侯友宜、趙少康。高院審酌後，對兩人均維持4年6月有期徒刑原判。民視 ・ 12 小時前 ・ 24
國民黨2026新北恐失守？藍議員曝蘇巧慧民調：跟李四川只差個位數
2026新北市長選戰，民進黨早早拍板徵召立委蘇巧慧出戰，國民黨則仍未確定是由新北市副市長劉和然還是台北市副市長李四川參選，而國民黨主席鄭麗文昨（19）日稱，黨內的溝通與協調氣氛良好，進展相當順利，無須舉行初選，目標是在農曆年前完成新北市長的提名。不過，國民黨台北市議員李明賢就透露，他看過幾份民調，李四川與蘇巧慧民調差距已越拉越近，只剩下個位數，很多新北議員都希望提名越早越好。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 61
鄭麗君讓人驚艷可選台北市？她提1關鍵反對
[NOWnews今日新聞]2026即將舉行地方選舉，民進黨的台北市長人選備受關注，近來行政院副院長鄭麗君由於台美關稅談判成果斐然，被視為絕佳人選，綠委吳思瑤也喊贊成。不過，作家顏擇雅昨（18）日對此表...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前 ・ 117
1.25兆軍購清單今揭曉？藍白聯手秘密會議出大招了！
立法院外交及國防委員會今（19）日氣氛劍拔弩張！國防部為爭取高達1.25兆元新台幣的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」，今日將由國防部長顧立雄親赴立院召開機密會議進行報告,。這筆被外界視為向美國新任總統川普繳交「投名狀」的天價預算，不僅涉及愛國者飛彈等千億級大案，更引爆朝野激烈攻防。國民黨立委馬文君會前強硬表態，質疑美方已公開的項目何必搞「機密」，痛批此舉恐是為了「封口」，強調絕不隨意放行,。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
國民黨2026恐翻車！學者驚爆3縣市整合危機 斷言綠營已開始強攻
即時中心／黃于庭報導九合一大選將近，朝野各黨派積極布局，民進黨已陸續拍板出戰人選；反觀國民黨仍有多縣市未明，甚至面臨整合困境，更有多名學者、媒體人分析，藍營2026恐怕會失去多個席次。對此，文化大學廣告系教授鈕則勳表示，關稅、總預算等議題，當前環境氛圍有利於民進黨，且國民黨3縣市整合持續卡關，現在可說是面臨內外交迫，年底選舉風險恐怕相當高。民視 ・ 1 天前 ・ 39
台南上演大場面！陳亭妃將單刀赴會直面「19路大軍」
民進黨台南市長初選民調勝出的立委陳亭妃，積極展開黨內整合工作。台南市議長邱莉莉將於20日上午10時30分，邀集19席力挺立委林俊憲的議員在市議會與陳亭妃會面，雙方將就年底市長選舉及議員選戰的合作細節進行協商，這也是初選後雙方陣營首次正式破冰。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
從陳時中到鄭麗君 明星政務官能否為綠營打開台北市大門？
[FTNN新聞網]記者吳家豪／特稿負責對等關稅談判的行政院副院長鄭麗君，近日確認為台灣爭取到台美對等關稅15%不疊加的逆差國家最惠待遇，談判團隊於昨（1/19）...FTNN新聞網 ・ 15 小時前 ・ 30
林楚茵母雞帶小雞 拚北市議員湧言會＂全壘打＂
政治中心／綜合報導2026大選年底登場，民進黨湧言會積極布局，林楚茵今天（18日）首度舉辦電影包場活動，找來了有意參選台北市議員的湧言會成員，喊話要如同電影結局，一路過關斬將，敲出全壘打，拉抬意味濃厚，同一時間，也有意參戰松山、信義區的國民黨參選人李明璇，則是請來親妹妹助陣，深入市場掃街。民視 ・ 1 天前 ・ 8
點名「德意志」僅剩兩活棋 凌濤：鄭麗君戰台北、卓榮泰拚桃園
凌濤指出，民進黨台南市長初選，陳亭妃擋下德意志擴張版圖，證實光有嫡系力有未逮，還必須具有一定競爭力才能享有「主角威能」；自己人拿下直轄市才有2028黨內連任底氣，面對最重要的台北、桃園兩大直轄市，在台南受挫之後，賴清德更是頭痛，現有賴系參與人民調不見起色，結...CTWANT ・ 1 天前 ・ 3
為鄭習會鋪路？鄭麗文拜會馬英九 對話曝光「開始練毛筆字」
即時中心／潘柏廷報導國民黨主席鄭麗文先前期盼今年（2026）上半年能在北京與中共總書記習近平見面，她今（20）日下午更前往拜會前總統馬英九請益，消息一出受到各界關注。稍早，鄭麗文結束拜會行程後接受媒體聯訪，她也透露此次拜會的談話內容了！鄭麗文今日拜會馬英九後，接受媒體聯訪坦言，今天拜會內容大部分時間，的確聚焦兩岸的交流、兩岸關係的破冰，而馬英九非常支持與鼓勵。她透露，馬英九在會中一再宣稱，總統賴清德自詡是「務實的台獨工作者」，但「務實」與「台獨」基本上不相容、邏輯也不通；台獨就是死胡同，所有國際社會放諸四海，沒有人支持台獨，因此是完全行不通的死路，而未來國家前途、兩岸和平至關重要。同時，鄭麗文也說，馬英九更給國民黨中央非常多的鼓勵，也分享過去和習近平會面的經驗與趣談，而在拜會過程感受馬英九非常親切溫暖，甚至馬英九還講很多小故事，「他還特別提醒我，如果要去中國訪問第一不能穿高跟鞋、第二現在就可以開始練毛筆字」。「但是現在練可能太慢了」，鄭麗文笑說，大家都知道馬英九毛筆寫得非常好，甚至去到哪裡都可以信手捻來題字，因此現在練恐怕臨時抱佛腳已經來不及了。原文出處：快新聞／為鄭習會鋪路？鄭麗文拜會馬英九 對話曝光「開始練毛筆字」 更多民視新聞報導資深媒體人「神預言」 黃國昌出席機密會議「就是要偷東西」最新民調曝光！第二選擇支持度居冠 王婉諭鬆口：考慮選「這縣市」川普創和平理事會 竟邀請「2國家」跌破眾人眼鏡民視影音 ・ 2 小時前 ・ 1
影/歐洲警戒格陵蘭被拿走！帥化民：川普在「家暴」自己盟友
美國總統川普為奪取格陵蘭與歐洲8國槓上，法、德、英等在丹麥請求下派兵登陸格陵蘭島，退將帥化民認為，此舉並非「軍事行動」或「軍演」，而是一場高度政治化的姿態展現。中天新聞網 ・ 12 小時前 ・ 1
綠勸進鄭麗君選北市 藍委批「德公移山」
民進黨布局2026縣市首長選戰，近日因行政院副院長鄭麗君對美關稅談判有功，黨內勸進鄭出戰台北市長聲浪愈發強烈，但國民黨立...聯合新聞網 ・ 16 小時前 ・ 24
劉和然盼與李四川見面談 強調君子之爭結果須團結
爭取國民黨提名參選2026年新北市長的新北市副市長劉和然今（19）日表示，黨中央希望在農曆年前2月17日之前決定人選，只要黨的機制出來一定尊重，也期盼能在1月底與另一位參選人李四川見面討論後續作為。他強調，若要參與這場競爭必須是君子之爭，只要過程機制公開公平、目標是勝選，不管結果如何都必須團結。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
美中才剛休戰，美歐關稅戰風雨欲來！歐盟討論「對美徵收930億歐元關稅」，又怕得罪川普麻煩更大
川普對吞併格陵蘭的執念日益加深，甚至不惜動用關稅對付歐洲盟友，希望藉此逼迫丹麥同意「購島計畫」。但《金融時報》18日指出，歐盟各國正考慮對美國開徵價值930億歐元的關稅、甚至限制美國企業進入歐盟市場，以此回應川普對北約盟邦的威脅。《金融時報》指出，美國與歐盟的互動顯示，跨大西洋關係已面臨數十年來最嚴重的危機。川普17日晚間宣稱，從2月1日起，將對丹麥、英國......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 1
決戰台中！ 賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡
中部中心／陳仕承、李柏瑾報導2026決戰台中，綠營全面啟動，總統賴清德，出席防災士培訓活動，大讚立委何欣純，認真打拚第一名，有了總統加持，何欣純更是火力全開，當著市長盧秀燕的面，再攻普發現金直球對決，反觀藍營，陷入姊弟之爭僵局，基層焦慮感大爆發。總統賴清德（右二）出席防災士培訓活動大讚何欣純（左一）認真打拚第一名（圖／翻攝畫面）總統賴清德低調現身台中市，出席防災士培訓活動，民進黨台中市長參選人立委何欣純全程陪同，總統更不忘大讚力挺。綠營瞄準2026台中市長，不只有總統牌全力助攻，何欣純也主動出招，攻勢不斷。台中市議會民進黨黨團幹部交接，何欣純當著市長盧秀燕的面，再追普發現金。國民黨立委楊瓊瓔（右二）與立法院副院長江啟臣爭接 藍營姐弟之爭人選卡卡（圖／民視新聞）敏感議題，台下盧秀燕全程面帶微笑，上台致詞話說的婉轉，而藍營有意角逐台中市長提名的立委楊瓊瓔，面對普發現金，四兩撥千斤。藍營女將，低調應戰，全是因為黨內姊弟之爭，協調喬不攏，人選難產，陷入僵局，戰線似乎要拉長。藍營台中市長人選卡關，綠營上下就位，積極備戰，力拼翻轉大台中。原文出處：決戰台中！賴總統做球助攻何欣純 藍營陷姐弟之爭人選卡卡 更多民視新聞報導蔡其昌TeamTaiwan春聯首發逾萬人領 明起全國319處同步供索取台中市長初選"藍姐弟破裂" 江啟臣:盼1月底人選敲定藍協調台中參選人破局 何欣純:江啟臣是好人 楊瓊瓔比江啟臣好民視影音 ・ 5 小時前 ・ 1