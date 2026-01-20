立法院彈劾總統審查會21日登場 賴清德不出席原因曝光

立法院在野黨團發起總統彈劾案，明天（21日）連續2日舉行審查會，但總統賴清德發函給立法院長韓國瑜表示不會列席。（資料照片／姜永年攝）

立法院藍白陣營發起針對總統賴清德的彈劾案，明天（21日）連續2日舉行審查會，並邀賴清德至立法院說明。不過，賴清德今天發函給立法院長韓國瑜表示，「依憲法法庭判決意旨，立法院無直接向總統問責之權，亦不能課予憲法所無之義務。為符憲政體制，爰不予列席。」也就是說，賴明後2天不會出席立法院的審查會。

由於賴清德不出席，原本審查形式改由各黨團推派的立委發言，每人發言10分鐘，分別為國民黨團15人、民進黨團15人、民眾黨團2人。

明天發言順序為張啓楷、鍾佳濱、傅崐萁、黃國昌、沈伯洋、羅智強、陳培瑜、黃健豪、王鴻薇、許宇甄和牛煦庭。

國民黨立院黨團今天晚間發出新聞稿表示，對此表達最強烈的譴責與遺憾，彈劾是憲法賦予國會監督總統的最莊嚴權力，賴清德身為總統，面對重大違法失職指控，本應坦然赴會向全民說明，賴若自認清白、坦蕩，何懼之有。

國民黨團指出，明天全體黨籍立委將堅守崗位，嚴格審查彈劾案，將賴政府的違法亂紀攤在陽光下。



